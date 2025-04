Festa do Mineiro começa com missa, shows e culinária típica

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Mesa farta, boa prosa e café fresquinho direto do fogão a lenha. A manhã deste sábado (26), em São José dos Campos, foi marcada pelo início da 23ª edição da Festa do Mineiro, que acontece até o domingo (27), no Parque da Cidade, região norte da cidade.

Ao som do berrante, a porteira foi oficialmente aberta. Serão 48 horas de celebração da rica e diversificada cultura de Minas Gerais, com shows, barracas de artesanatos, brincadeiras para a criançada e muita culinária típica.

A abertura oficial, sob os acordes dos metais da Banda de Santana, contou com a presença de autoridades e artistas de São José. A missa, celebrada pelo padre Rinaldo Roberto de Rezende, da paróquia Sant’Ana, foi acompanhada por mais de 100 pessoas no palco principal da festa.

Missa reuniu mais de 100 pessoas na manhã deste sábado. Foto: Paullo Amarall / FCCR

A atração deste fim de semana, que oferece as delícias da gastronomia mineira, o artesanato de qualidade e muita música regional, atraiu gente de todas as regiões da cidade e até de municípios vizinhos.

A aposentada Silvana Aparecida é nascida em Campos do Jordão, mas vive em São José dos Campos e todo ano prestigia a Festa do Mineiro. Neste sábado, chegou nas primeiras horas para curtir com a família. “Já faz uns sete ou oito anos seguidos que a gente sempre vem. Venho sempre no começo e fico para o almoço”, afirmou.

A artesã Eugênia Fideliz está na Festa do Mineiro desde a primeira edição. Vende roupas de boneca. Lembra que, naquela época, foi diagnosticada com câncer em estado terminal. Mas, mesmo assim, fez questão de participar. Duas décadas depois, venceu a doença e, chega a esta 23ª edição, como uma das mais prestigiadas na tenda do artesanato.

“Na primeira edição, eu vim com cinco ou seis roupinhas. Hoje, trago muita coisa. Tudo sou eu que faço”, afirma a artesã, que vai expor em todos os estados e, em 2026, vai para a Bélgica levar suas confecções.

A artesã Eugênia Fideliz, que confecciona roupas de boneca. Foto: Divulgação

Shows

A programação deste ano inclui um show em homenagem a Inezita Barroso (1925-2015), ícone da música caipira e da cultura popular. A cantora e violeira Adriana Farias promete emocionar o público neste sábado (26), às 19h30, no palco montado no Galpão Gaivota.

O encerramento da festa será com o show de Lô Borges, que foi projetado com o álbum “Clube da Esquina” (1972), dividido com Milton Nascimento e grande elenco instrumental. A apresentação acontece no domingo, às 19h.

Lô é autor dos sucessos “Paisagem da Janela” (com Fernando Brant), “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo” (com Márcio Borges), “Para Lennon e McCartney” (com Márcio Borges e Fernando Brant), “Clube da Esquina Nº 2” (com Milton Nascimento e Márcio Borges) e “O Trem Azul” (com Ronaldo Bastos).

O artista apresenta o show “50 Anos de Música”. No palco, ele presenteia o público com uma viagem musical emocionante, revisitando os grandes sucessos do álbum que marcou a história da música brasileira, o “Clube da Esquina”.

Além disso, o artista relembra canções do lendário “Disco do Tênis”, um projeto colaborativo que reuniu diversos músicos mineiros e que se tornou um clássico cult.

Festa do Mineiro

O evento, que atrai milhares de pessoas no fim de semana, valoriza e preserva a cultura de Minas Gerais, trazida pelos migrantes mineiros que se estabeleceram em Santana, na região norte da cidade.

O evento tem entrada gratuita. Pelo segundo ano, as comemorações do Dia do Sertanejo, celebrado em 3 de maio, serão realizadas junto com a Festa do Mineiro.

O Modão Sertanejo vai animar o palco principal a partir das 13h.

A 23ª Festa do Mineiro é realizada pela Prefeitura de São José dos Campos e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O evento tem patrocínio da Oscar e da Raposo Engenharia.

Culinária típica faz sucesso na Festa do Mineiro. Foto: Paullo Amarall / FCCR

Programação

Sábado (26)

8h – Abertura

10h – Missa

11h – Distribuição do tradicional café com biscoito de polvilho

12h – Moçambique (Pavilhão)

13h – Homenagem ao Dia do Sertanejo

13h – Gilberto Alvez, Beto Junior e Rodolfo

13h40 – Duo Martins

14h20 – Josué Barbosa e Roberley Turibio

15h – Lucas, Marcelo e Banda

15h40 – Ruan Walley e Julinho

16h20 – Neno do Barsil e Rick Santos

15h – Andanças Passarinheiras (Tenda infantil)

19h30 – Adriana Farias – Homenagem ao centenário de Inezita Barroso (Palco Principal)

21h – Encerramento

Domingo (27)

9h – Jongo Mistura da Raça (Pavilhão)

10h – Caravana Zé da Viola (Palco)

10h – Rodas e Brincadeiras (Tenda infantil)

12h – Congada Filhos de N’Zambi (Pavilhão)

13h – Grupo Tapera (Palco)

13h40 – Cordas da Mantiqueira – Viola, Nossa Viola (Palco)

15h – Parapá (Tenda infantil)

16h – Danilo e João Ricardo (Palco Principal)

18h – Lô Borges (Palco Principal)

21h – Encerramento

Serviço

Galpão Gaivota

Av. Olivo Gomes, 100 – Parque da Cidade, Santana



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo