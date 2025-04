Expandindo para outras cidades, projeto de João Pessoa para inclusão social de crianças autistas é sucesso em Itabaiana

O município de Itabaiana recebeu, na tarde deste sábado (26), a sua primeira edição do projeto ‘Somos Capazes – Tardezinha Inclusiva’, realizado pela Prefeitura Municipal, com apoio da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), e da Associação Paraibana de Autismo (APA). Com a presença dos prefeitos de João Pessoa, Cícero Lucena, e de Itabaiana, Cláudio Neto, o Itabaiana Clube reuniu aproximadamente 200 famílias de crianças com autismo em momentos de inclusão social e cultural para estimular suas habilidades sensoriais e a convivência com outras crianças.

O prefeito Cícero Lucena participou da abertura do projeto e comemorou a iniciativa de Itabaiana de levar ao município um projeto que já vem sendo realizado em João Pessoa com tanto sucesso para as crianças atípicas. “Tenho um carinho muito grande pelo projeto e fico muito feliz de ver ele ganhando uma expansão para outros municípios. O prefeito tem a responsabilidade de cuidar das pessoas e quem cuida do autista cuida duplamente, porque demonstra ter sensibilidade com uma causa tão importante”, destacou.

Cláudio Neto, prefeito de Itabaiana, agradeceu o apoio da Prefeitura de João Pessoa. “É um momento grandioso para a nossa cidade poder lançar este projeto com a presença do prefeito Cícero Lucena que foi o precursor dele em João Pessoa. Estamos replicando aqui em Itabaiana e somos a primeira cidade fora a Capital a promover este momento de muita alegria e diversão para as crianças autistas. Ficamos felizes de tudo aquilo que foi possível realizar na tarde de hoje, tivemos várias brincadeiras e o acompanhamento de um atendimento especializado. É uma bandeira grandiosa, queremos fazer de Itabaiana uma cidade mais inclusiva e acolhedora e ficamos felizes de contar com o apoio da Prefeitura de João Pessoa para trabalharmos cada vez mais por esta causa”, declarou.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, explicou que a Prefeitura de João Pessoa participou da expansão deste projeto levando a expertise a metodologia que já vem sendo desenvolvida no Tardezinha Inclusiva de João Pessoa há quatro anos. “Nós apresentamos o projeto durante uma sessão na Câmara de Vereadores e o prefeito abraçou a ideia. A Prefeitura de Itabaiana está absorvendo toda a estrutura para a realização do projeto por meio da Secretaria de Educação e Cultura e nós da Funjope estamos colaborando com a metodologia de trabalho, com o modo de organizar e com o conceito do projeto que já é desenvolvido em João Pessoa”, explicou.

Durante a ação, as crianças assistiram a apresentação dos palhaços Kika e Baba Baby e do cantor infantil Luiz Felipe. O show da Turma Tá Blz também animou as crianças com a energia contagiante de Nik Fernandes e o Dj Jhony Fernandes. Durante o Tardezinha, também aconteceu a Feirinha Inclusiva com produtos feitos pelas mães das crianças atípicas. Além disso, as crianças puderam brincar em brinquedos infláveis, interações com cor e música, e um ambiente preparado para acolhê-las. A Prefeitura de Itabaiana também ofereceu assistência psicopedagógica durante toda a tarde.

Niedja Maria, mãe de uma menina autista de 7 anos, comemorou a ação da Prefeitura por pensar nas crianças atípicas e oferecer uma programação voltada para elas. “Gostei muito desta tarde, foi um momento de inclusão de uma forma diferente e nós precisamos mais disso aqui na nossa cidade. Foi muito gratificante participar e ver as crianças se divertindo, se identificando com as brincadeiras, com as atividades. Minha filha adorou e se sentiu muito bem acolhida”, agradeceu.

O evento é coordenado pela psicopedagoga e presidente da Associação Paraibana de Autismo (APA), Hosana Carneiro. “Itabaiana é a primeira cidade que está recebendo a ampliação do projeto na perspectiva de acolher o autista. Está dentro das características dos autistas que eles têm uma necessidade sensorial diferente e muitas dificuldades de conviver em sociedade, então entendemos o Tardezinha Inclusiva como uma terapia social, um passo importante na inclusão deles em sociedade”, ressaltou.