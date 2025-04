Estádio Nilton Santos recebe ponto de vacinação neste sábado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Para se vacinar, é necessário um documento de identificação – Edu Kapps / SMS

Neste sábado (26/4), futebol e saúde vão jogar lado a lado na partida entre Botafogo e Fluminense no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro. A parceria é entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Alvinegro que, além de disponibilizar um ponto de vacinação (PV) no local, terá ainda a presença do ilustre Zé Gotinha em campo.

Estarão disponíveis as vacinas contra a influenza, sarampo, febre amarela, HPV, hepatite B, dT (difteria e tétano) para o público indicado. A iniciativa ressalta a estratégia da SMS em levar a vacina a locais onde haja grande circulação de público, facilitando assim o acesso do carioca à imunização.

O PV funcionará a partir das 18h30 até às 21h, dentro do estádio, nos setores Leste inferior e Oeste inferior. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

A vacina contra influenza está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade. Vale ressaltar que a vacina contra gripe é segura e contém as cepas atualizadas para imunização em 2025.

A vacinação está disponível nas 240 salas de vacinação em unidades de saúde e no Super Centro Carioca de Vacinação, unidades Botafogo (funcionamento de domingo a domingo, das 8h às 22h) e Campo Grande, que está localizado no ParkShoppingCampoGrande (funcionamento de domingo a domingo, de acordo com o horário do centro comercial).