Eintracht Frankfurt x RB Leipzig ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (26/04)

O jogo entre Eintracht Frankfurt x RB Leipzig Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (26) às 15h30 hs . O mandante desta partida será o primeiro time do confronto que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

O jogo da Bundesliga entre Eintracht Frankfurt x RB Leipzig.

Eintracht Frankfurt x RB Leipzig: Prognóstico, Escalações e Onde Assistir – Bundesliga (Horário de Brasília)

No próximo domingo, 27 de abril de 2025, Eintracht Frankfurt e RB Leipzig se enfrentam pela Bundesliga. O jogo promete ser eletrizante, já que ambas as equipes estão em situações diferentes na competição. O Frankfurt, jogando em casa, buscará somar pontos para garantir uma vaga nas competições europeias, enquanto o RB Leipzig busca se manter firme na disputa pelo título.

Eintracht Frankfurt: Luta por vaga europeia

O Eintracht Frankfurt vem de uma temporada instável, mas com boas performances, especialmente em casa. A equipe tem se mostrado forte na frente, com Randal Kolo Muani sendo um dos principais destaques do time. Contudo, a defesa da equipe tem demonstrado vulnerabilidades, o que pode ser um problema contra times de ataque forte, como o RB Leipzig.

O Frankfurt conta com a experiência de jogadores como Daichi Kamada e Mario Götze no meio-campo, para controlar o ritmo do jogo e criar oportunidades. O time, dirigido por Oliver Glasner, precisará de uma atuação sólida para garantir um resultado positivo diante de uma das melhores equipes da Alemanha.

Provável escalação do Eintracht Frankfurt (4-2-3-1):

Trapp; Tuta, Ndicka, Hinteregger, Durm; Sow, Kamada; Lindström, Götze, Kostić; Kolo Muani.

RB Leipzig: Em busca do título

O RB Leipzig, comandado por Marco Rose, tem ambições claras de título nesta temporada e vem de uma sequência de vitórias que o mantém na briga pela liderança da Bundesliga. A equipe possui um ataque de alto nível, com jogadores como Christopher Nkunku, Dominik Szoboszlai e Xavi Simons, capazes de desequilibrar a qualquer momento.

Leipzig é conhecido por sua intensidade no jogo e sua defesa sólida, sendo uma das equipes mais difíceis de ser batida na Alemanha. A vitória fora de casa contra o Frankfurt é crucial para manter suas chances de conquistar o título.

Provável escalação do RB Leipzig (4-2-3-1):

Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Laimer, Olmo; Szoboszlai, Nkunku, Simons; Werner.

Retrospecto entre Eintracht Frankfurt e RB Leipzig

Nos últimos encontros entre essas duas equipes, o RB Leipzig tem se saído melhor, levando vantagem nos confrontos diretos. Contudo, o Eintracht Frankfurt já demonstrou que pode surpreender em sua casa, criando um cenário de jogo imprevisível e muito disputado.

Palpite para Eintracht Frankfurt x RB Leipzig

Com a boa fase do RB Leipzig e seu elenco superior, os visitantes são os favoritos para conquistar os três pontos. Porém, o Eintracht Frankfurt não deve ser subestimado, principalmente jogando em casa, onde tem mostrado um futebol mais consistente.

Palpite: Vitória do RB Leipzig por 2 a 1, com destaque para Nkunku e Kolo Muani.

Onde assistir Eintracht Frankfurt x RB Leipzig?

A partida será transmitida ao vivo no ESPN e no Star+. O jogo terá início às 15h30 (horário de Brasília), neste domingo, 27 de abril de 2025.

