Cursos oferecidos pela Sedes são oportunidade de emprego e melhoria do conhecimento

26/04/2025 |

08:00 |

218

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), está promovendo os cursos profissionalizantes de pintor de obras imobiliárias e eletricista de instalações prediais. As aulas realizadas pela Divisão de Economia Solidária já foram iniciadas e acontecem em dois polos: na Cozinha Comunitária do Taipa, no Costa e Silva, e na Lavanderia Comunitária Iaiá Paiva, em Mandacaru.

Voltados à capacitação e inserção no mercado de trabalho, os cursos têm atraído alunos que já possuem alguma experiência na área e também iniciantes em busca de novas oportunidades. É o caso de uma das alunas do curso de eletricista, que conta que soube da iniciativa pelas redes sociais e viu no curso uma chance de ampliar seu campo de atuação. “Já estou na área há um bom tempo, e vi que há uma demanda muito grande por profissionais de elétrica. É uma mão de obra difícil de encontrar e com boa remuneração. Além disso, quero trabalhar por conta própria e unir esse conhecimento com minha experiência em segurança do trabalho”, ressaltou Renally Santos.

Ela destaca ainda a qualidade do ensino oferecido. “O professor tem uma didática excelente. Mesmo quem nunca teve contato com elétrica consegue compreender. O conteúdo repassado está muito coerente com a proposta do curso”, complementou Renally.

Rami Oliveira, outro aluno da turma, conta que decidiu se inscrever pela conexão com sua área de trabalho. “Onde eu trabalho usamos muita elétrica, pois lidamos com máquinas que movimentam água com base em sistemas elétricos. Mesmo sendo iniciante na parte elétrica, já estou conseguindo aplicar conhecimentos do curso, como em instalações com energia monofásica”, comentou Rami, que ainda elogiou o professor e afirmou estar animado para buscar novos cursos após a conclusão.

A expectativa dos alunos é que, além da formação técnica, a qualificação abra portas para oportunidades profissionais, considerando que os cursos são ministrados por professores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), ampliando a perspectiva de encaminhamento para o mercado de trabalho, principalmente para aqueles que se destacarem ao longo do curso.