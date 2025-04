Coritiba x Operário-PR; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Coritiba x Operário-PR é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (26) às 18 hs (horário de Brasília). A partida tem Coxa como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por torcidadofuracao.com.br

O jogo Coritiba x Operário-PR – Brasileirão Série B (26/04/2025, às 18h de Brasília):

Neste sábado, 26 de abril de 2025, Coritiba e Operário-PR se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 18h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O duelo paranaense promete fortes emoções, já que ambas as equipes começaram bem a competição e buscam seguir entre os primeiros colocados.

Onde assistir Coritiba x Operário-PR ao vivo

O jogo terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere, através do pay-per-view. Também é possível acompanhar os principais lances em tempo real por aplicativos esportivos como OneFootball e ge.globo.

Situação das equipes

O Coritiba, sob comando de Guto Ferreira, começou a Série B com uma vitória importante fora de casa sobre o Avaí e um empate contra o Guarani. O Coxa, que foi rebaixado da elite nacional em 2024, tem o claro objetivo de retornar à Série A ainda este ano. Com um elenco competitivo e torcida empolgada, o time vê o confronto contra o Operário como chave para se consolidar entre os líderes.

Do outro lado, o Operário de Ponta Grossa chega motivado por sua vitória sobre o Paysandu e o empate com a Ponte Preta. O time comandado por Rafael Guanaes mostra um futebol equilibrado e aposta na consistência defensiva e nos contra-ataques rápidos para surpreender o Coritiba, mesmo fora de casa.

Prováveis escalações

Coritiba (técnico: Guto Ferreira):

Pedro Morisco; Lucas Ronier, Henrique, Bruno Melo, Natanael; Andrey, Sebastián Gómez, Biel; Robinho, Figueiredo, Zé Roberto.

Operário-PR (técnico: Rafael Guanaes):

Vladimir; William Formiga, Diego Jussani, Saimon, Douglas Vieira; Rafinha, Arnaldo, Jacy; Felipe Garcia, Maxwell, Wellisson.

Retrospecto recente

Nos últimos encontros entre as equipes, o equilíbrio é a marca registrada. Em 2023, pela Série B, cada time venceu uma partida. No Couto Pereira, o Coritiba venceu por 1 a 0, enquanto o Operário devolveu o placar no Germano Krüger. O histórico recente aumenta ainda mais a expectativa por mais um clássico paranaense decidido nos detalhes.

Palpite para Coritiba x Operário-PR

Apesar do bom momento do Operário, o Coritiba tem a vantagem de jogar em casa, onde costuma ser mais forte. A torcida deve comparecer em peso e empurrar o time em busca de mais três pontos.

Palpite: Coritiba 2 x 1 Operário-PR

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.