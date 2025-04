Convite – 3ª Audiência Pública do Plano Diretor

Posted on

Pensando em incentivar cada vez mais a cultura do esporte em nossa cidade, a Prefeitura está realizando mais uma obra voltada à área. A CODESG está construindo um centro de treinamento de Ginástica Rítmica no Jardim do Vale. A obra tem um investimento de R$ 2.225.315,76, sendo verba do FINISA. A estrutura contará com: quadra […]