Agência Minas Gerais | Governo de Minas apresenta políticas de cidades inteligentes e inclusão social em missão oficial à China 

Relacionadas



A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese) representou o Governo de Minas no Fórum de Negócios e Cooperação Econômico-Comercial China-Brasil, realizado na cidade chinesa de Zhengzhou, referência internacional em planejamento urbano digital.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Alê Portela, participou acompanhada de Marina Quintiliano, arquiteta da Subsecretaria de Política de Habitação da Sedese. Ela apresentou o programa Moradas Gerais, uma política pública inovadora de habitação social sustentável, com foco em territórios vulneráveis.





Sedese-MG / Divulgação



O programa atua em três frentes principais: melhorias habitacionais sustentáveis em moradias precárias, prevenção de desastres climáticos e reaproveitamento de resíduos na construção civil, sempre com apoio de tecnologias que promovem cidades mais resilientes.

Outro destaque foi o Índice de Pobreza Multidimensional de Minas Gerais (IPM Minas), criado a partir de dados do próprio sistema estadual de assistência social, que torna Minas a única unidade federativa no mundo a fazer esse tipo de gestão. O IPM permite identificar com precisão onde estão as maiores vulnerabilidades e direcionar políticas públicas de forma mais eficiente.

Durante a visita, a comitiva mineira teve contato direto com as soluções tecnológicas aplicadas em Zhengzhou, como drones, sensores, data centers e plataformas integradas de atendimento ao cidadão. A experiência foi apontada pela secretária de Desenvolvimento Social como fonte de inspiração para avançar em políticas públicas brasileiras que aliem justiça social, sustentabilidade e inovação.

























Minas foi o primeiro estado brasileiro a aprovar uma Lei Estadual de Cidades Inteligentes, que estimula os municípios a adotarem soluções tecnológicas com foco em equidade territorial, eficiência urbana e qualidade de vida. Com essa missão, o Governo de Minas dá mais um passo para avançar na construção de cidades inteligentes, sustentáveis e justas, trazendo inovações globais adaptadas à realidade mineira.