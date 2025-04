Ação da GCM resulta na apreensão de materiais públicos desviados – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nesta semana, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ubatuba promoveu uma ação que resultou na apreensão de 90 bloquetes pertencentes à municipalidade.

O material, originalmente destinado às Secretarias de Obras Públicas e de Infraestrutura da cidade, foi identificado em posse indevida no bairro Perequê-Açu e encaminhado ao pátio da Prefeitura.

De acordo com o comando da GCM, uma viatura estava em patrulhamento pelo bairro e se deparou com um veículo estacionado, com o porta-malas aberto. Quando a viatura se aproximou, constatou que um cidadão estava recolhendo os materiais da via pública e colocando no seu veículo particular.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Ubatuba, onde foi lavrado o auto de exibição, apreensão e entrega dos bloquetes. Os envolvidos foram conduzidos à delegacia, onde foi registrada a ocorrência com base no Artigo 155 do Código Penal – Furto.

A ação teve início após denúncias de que materiais utilizados em obras da cidade estariam sendo desviados. Segundo relatos colhidos pela GCM, os envolvidos estariam praticando a retirada desses materiais há cerca de três dias. A autoridade policial determinou, ainda, que a equipe da GCM fosse até a residência da pessoa suspeita para verificar a existência de mais bloquetes, onde haveria mais unidades do mesmo material.

“Nosso compromisso é zelar pelo patrimônio público e combater qualquer irregularidade envolvendo os bens da prefeitura”, finalizou o comandante da GCM, Rogerio Ramos dos Santos.