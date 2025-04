Vacinação Antirrábica descentralizada atende 72 animais no Ipiranguinha – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), antigo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realizou a primeira ação descentralizada de vacinação antirrábica de rotina no bairro do Ipiranguinha na quarta-feira, 23. No total, 72 animais foram imunizados contra a raiva, uma doença grave que ainda representa risco à saúde pública.

A iniciativa faz parte da estratégia itinerante dos serviços, aproximando a vacinação dos moradores e facilitando o acesso. “Essa vacinação é uma ação de saúde pública que visa proteger não só os nossos animais, mas também, os humanos”, esclareceu a veterinária da UVZ, Márcia Rangel.

Moradores do bairro do Ipiranguinha e regiões próximas aproveitaram a oportunidade para levar seus cães e gatos ao ponto de vacinação, no estacionamento da Escola Municipal Mário Covas. O cronograma de vacinação continuará a ser expandido para outros bairros da cidade.

“A proteção por meio da vacinação é essencial para evitar surtos da doença, que, embora rara atualmente, ainda pode ser transmitida por animais não vacinados. Além disso, a raiva é quase sempre fatal após o início dos sintomas, tornando a prevenção uma prioridade”, explicou Márcia.

Próxima data

A próxima ação descentralizada acontecerá novamente no Ipiranguinha, no dia 30 de abril, das 9h às 16h, no estacionamento da Escola Mário Covas. Para que o animal receba a vacina antirrábica, é necessário que ele tenha pelo menos quatro meses de idade e esteja em boas condições de saúde. Os tutores que desejam vacinar seus animais no Ipiranguinha devem entrar em contato com a Zoonoses pelo telefone: (12) 3834-2323

O que é a raiva?

A raiva é uma doença viral que atinge o sistema nervoso central de mamíferos, como cães, gatos e seres humanos. Ela é transmitida, em geral, pela mordida de um animal infectado. Uma vez que os sintomas se manifestam, a doença é fatal em muitos casos. Por isso, a vacinação anual dos animais é fundamental. Casos suspeitos devem ser comunicados imediatamente às autoridades de saúde.