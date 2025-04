Ubatuba sedia encontro de formação dos CAE do Litoral – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Câmara Municipal de Ubatuba é sede do Encontro de Formação do Conselho de Alimentação Escolar das Cidades do Litoral de São Paulo (CAE), entre os dias 24 e 25 de abril. A abertura ocorreu na manhã de quinta-feira e contou com a participação do secretário de Educação, vereadores, gestores escolares, supervisores e representantes.

O evento tem como principal objetivo fortalecer o papel fiscalizador dos conselhos, capacitando os participantes quanto à legislação vigente, à estrutura de funcionamento dos CAEs e às boas práticas na oferta de uma merenda saudável e adequada para os estudantes da rede pública.

Segundo a diretoria do CAE, a iniciativa vai fortalecer a transparência, a eficiência na gestão dos recursos e a oferta de uma merenda cada vez mais nutritiva e adequada às necessidades dos alunos.

“A gente está falando, talvez, do único alimento que as crianças recebem no dia. Sabemos da dificuldade de Ubatuba, a cidade não está limitada ao Centro e tem muitas escolas nos Sertões da cidade no Sertão. Vivemos um momento onde o Conselho de Alimentação Escolar, principalmente de Ubatuba, está numa atividade muito diferente nos anos anteriores. Nossa missão é servir as crianças”, destacou o secretário de Educação, Josué Gulli, sobre a situação da cidade e também do intercâmbio entre as cidades.

Dessa vez, a cidade se ofereceu para sediar o encontro a fim de abranger o maior número possível de pessoas que atuam no segmento da alimentação escolar. “O evento representa um avanço importante para a Educação e para a segurança alimentar dos estudantes, pois capacita aqueles que têm a responsabilidade de zelar pela qualidade da alimentação nas escolas. Estamos comprometidos com a melhoria contínua da merenda escolar, beneficiando diretamente milhares de famílias do município”, destacou a chefe de Seção da Alimentação Escolar, Liandra Monteiro.

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garantindo que os recursos sejam aplicados de maneira correta e que os alunos recebam refeições de qualidade. A formação continuada dos conselheiros é fundamental para aprimorar o trabalho de controle social e fortalecer a transparência na gestão pública.

O CAE tem a missão de monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos e a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), analisar a prestação de contas, fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do PNAE, entre outras incumbências.