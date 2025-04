Ubatuba inicia calendário 2025 de competições de surfe – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba dá início à temporada 2025 de competições com a realização do Corinthians Surf Clube, que acontece nos dias 26 e 27 de abril, na tradicional Praia de Itamambuca. O evento abre o calendário esportivo municipal e marca o retorno das disputas estaduais e nacionais nas ondas ubatubenses.

As etapas municipais serão organizadas pela Associação Ubatuba de Surf (AUS) em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

“O surfe é uma parte fundamental da identidade de Ubatuba, e ter competições locais e bem organizadas é essencial para o avanço do esporte”, destacou o presidente da AUS, Cleiton Félix.

Para garantir a fluidez das competições e evitar conflitos de agenda, AUS e Secretaria de Esportes atuaram em conjunto na estruturação do calendário, respeitando as definições da Federação de Surf do Estado de São Paulo (SPSurf) e da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf).

“Pelo fato de Ubatuba ser conhecida como a capital do surfe, a realização das competições locais se faz necessária. Nosso objetivo é manter os atletas participando das provas nas nossas praias”, reforçou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

O calendário deste ano inclui ainda duas competições nacionais de destaque em julho, Taça Brasil e o Dream Tour, ambas também com sede na Praia de Itamambuca. Já o Circuito Filipe Toledo Kids, voltado para as categorias de base, terá início em agosto, com quatro etapas programadas ao longo da temporada.

“Esse tipo de parceria e o investimento financeiro são garantias de retorno tanto na área econômica quanto no desenvolvimento esportivo e educacional da cidade”, afirmou a prefeita, Flavia Pascoal.

Confira a agenda do surfe em Ubatuba.