Stuttgart x Heidenheim ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (25/04)

O jogo entre Stuttgart x Heidenheim Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (25) às 15h30 hs . O mandante desta partida será o Stuttgart que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Análise e Prognóstico: Stuttgart x Heidenheim – Bundesliga 2024/25

Na próxima sexta-feira, 25 de abril de 2025, o Stuttgart enfrentará o Heidenheim na Mercedes-Benz Arena, pela 31ª rodada da Bundesliga. Com a vitória, o Stuttgart pode tentar melhorar sua posição na tabela, enquanto o Heidenheim precisa desesperadamente de um resultado positivo para evitar a zona de rebaixamento.

Stuttgart: Forma recente e lesões

O Stuttgart vem de um empate dramático de 4-4 contra o Union Berlin, o que mantém a equipe na 11ª posição da Bundesliga com 41 pontos. Apesar do bom desempenho ofensivo nos últimos jogos, marcando 12 gols nas últimas quatro partidas, a equipe tem enfrentado dificuldades em casa, com seis derrotas nas últimas oito partidas disputadas no MHPArena. O técnico Sebastian Hoeness deverá manter a dupla de volantes Atakan Karazor e Angelo Stiller, com o atacante Nick Woltemade voltando após suspensão. No entanto, a equipe não contará com os defensores Josha Vagnoman e Dan-Axel Zagadou, que seguem lesionados.

Heidenheim: Situação crítica

Por outro lado, o Heidenheim está em uma situação delicada, ocupando a 16ª posição com 22 pontos e lutando contra o rebaixamento. Após uma derrota de 4-0 para o Bayern de Munique no último fim de semana, a equipe se encontra a 8 pontos do Hoffenheim, 15ª colocado, e precisa desesperadamente de uma vitória para se manter na briga pela permanência na Bundesliga. O técnico Frank Schmidt não poderá contar com os atacantes Budu Zivzivadze e Mathias Honsak, que estão lesionados, e pode optar por escalar Sirlord Conteh e Marvin Pieringer no ataque.

Expectativas para o jogo

Apesar de sua instabilidade em casa, o Stuttgart possui um poder ofensivo considerável, e pode explorar as fragilidades defensivas do Heidenheim, que não vence há três partidas. A equipe visitante também tem sofrido defensivamente, com apenas uma vitória nos últimos 23 jogos e uma defesa vulnerável, o que deve ser um ponto crítico a ser explorado pelos anfitriões.

Prognóstico

Considerando a boa fase ofensiva do Stuttgart e a fragilidade defensiva do Heidenheim, é esperado que o Stuttgart vença o confronto por 3-1. Embora a defesa do Stuttgart também tenha mostrado vulnerabilidades, a equipe de Hoeness tem mais recursos e está mais preparada para enfrentar a luta contra o rebaixamento do Heidenheim.

Possíveis Escalações:

Stuttgart: Nubel; Stergiou, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Fuhrich; Woltemade, Demirovic.

Heidenheim: Muller; Mainka, Gimber, Siersleben; Traore, Dorsch, Schoppner, Beck, Kratzig; Conteh, Pieringer.

Palpite: Stuttgart 3-1 Heidenheim

O Stuttgart tem boas chances de conquistar os três pontos neste confronto, e o Heidenheim precisará melhorar significativamente seu desempenho se quiser evitar o rebaixamento.

