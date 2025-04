Sessão da Tarde exibe Hoje, Sexta (25/04) na Globo, O Canto da Sereia, QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 25/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.



O Canto da Sereia: Mistério, Música e Crime no Coração do Carnaval de Salvador

A minissérie O Canto da Sereia é uma das obras mais marcantes da televisão brasileira na última década. Produzida pela TV Globo em 2013, a produção conquistou o público com sua mistura envolvente de drama, suspense e o vibrante cenário do Carnaval de Salvador. Estrelada por Isis Valverde no papel da protagonista, a trama mergulha em uma investigação policial cercada por música, política, religião e paixão.

Resumo de O Canto da Sereia

Em quatro episódios eletrizantes, O Canto da Sereia narra a história da cantora baiana Sereia, uma verdadeira diva do axé, que é assassinada em plena terça-feira de Carnaval, logo após uma apresentação triunfal em um trio elétrico. O crime choca o país e desencadeia uma intensa investigação para descobrir quem matou a artista mais popular do Brasil no auge de sua carreira.

A trama é baseada no livro homônimo de Nelson Motta e foi adaptada para a TV por George Moura e Patrícia Andrade. A direção é assinada por José Luiz Villamarim e Ricardo Waddington, nomes de peso da dramaturgia brasileira.

Sinopse Completa da Minissérie O Canto da Sereia

Sereia (Isis Valverde) é uma cantora de axé de origem humilde que se tornou um fenômeno nacional. Carismática, sensual e talentosa, ela domina o Carnaval de Salvador como ninguém. No entanto, sua ascensão meteórica esconde segredos e inimigos ocultos. No auge da fama, Sereia é assassinada com um tiro no trio elétrico, em meio à multidão.

O detetive Augusto (Marcos Palmeira), contratado pela empresária da cantora, Marina de Ogum (Fabiula Nascimento), lidera uma investigação paralela à da polícia oficial. Aos poucos, ele mergulha no passado e no entorno da estrela, descobrindo relações tóxicas, traições, interesses políticos e religiosos que se misturam ao universo da música baiana.

Elenco Principal de O Canto da Sereia

A minissérie conta com um elenco de destaque, que ajudou a transformar a obra em um sucesso de público e crítica:

Isis Valverde como Sereia – A protagonista, diva do axé baiano.

como – A protagonista, diva do axé baiano. Marcos Palmeira como Augusto – Detetive contratado para investigar o crime.

como – Detetive contratado para investigar o crime. Fabiula Nascimento como Marina de Ogum – Empresária e protetora espiritual de Sereia.

como – Empresária e protetora espiritual de Sereia. Gabriel Braga Nunes como Paulinho de Jesus – Músico e ex-namorado de Sereia.

como – Músico e ex-namorado de Sereia. Camila Morgado como Márcia – Assessora de imprensa da cantora.

como – Assessora de imprensa da cantora. Fabio Lago como Tuta Tavares – Político influente com ligações suspeitas.

como – Político influente com ligações suspeitas. Marcelo Médici como Frank – Estilista e amigo íntimo da cantora.

O talento do elenco, aliado à ambientação realista e vibrante, trouxe autenticidade à trama e prendeu o espectador do início ao fim.

Cenário e Ambientação em Salvador: Um Personagem à Parte

Um dos grandes destaques de O Canto da Sereia é sua ambientação. A série foi gravada nas ruas de Salvador durante o Carnaval, o que trouxe uma intensidade visual e cultural rara para a TV. A cidade, com suas cores, ritmos e multidões, torna-se quase um personagem, influenciando diretamente o ritmo da narrativa.

A escolha da capital baiana como cenário não apenas valoriza a cultura afro-brasileira, como também oferece um pano de fundo caótico e simbólico para o crime e os segredos que permeiam a história.

Suspense Policial e Elementos de Thriller

A estrutura de O Canto da Sereia lembra os melhores thrillers policiais. A morte de uma celebridade carismática serve como ponto de partida para uma trama de mistério, onde cada personagem pode ser o culpado. A cada episódio, novas pistas são reveladas, fazendo o público suspeitar de todos à sua volta.

O roteiro é habilidoso ao explorar os bastidores da fama, o jogo de interesses entre gravadoras, políticos e líderes religiosos, além de questões sociais como o racismo, o culto à celebridade e a espiritualidade de matriz africana.

Representatividade e Religiosidade Afro-Brasileira

Um dos elementos mais marcantes da minissérie é a representação da religiosidade afro-brasileira. Marina de Ogum, empresária de Sereia, é também uma ialorixá, e protege espiritualmente a cantora. A série mostra com respeito e autenticidade os rituais do candomblé, oferecendo visibilidade a uma cultura muitas vezes marginalizada na mídia.

Essa representação dialoga com o sincretismo presente no Carnaval e na cultura baiana, mostrando que a fé também pode ser um elemento importante de proteção, disputa de poder e identidade.

Crítica Social e Bastidores da Fama

O Canto da Sereia também é uma crítica ao mundo da fama e aos bastidores da indústria musical. A ascensão de Sereia revela os mecanismos que transformam artistas em ídolos e as pressões que essas figuras enfrentam para manter suas carreiras.

O jogo político, o assédio da imprensa, o culto à imagem e os contratos leoninos com empresários sem escrúpulos são retratados de forma crua e realista. Sereia, apesar do sucesso, vivia cercada por pessoas que a manipulavam e a exploravam.

Sucesso de Audiência e Reconhecimento da Crítica

A minissérie foi exibida originalmente entre 8 e 11 de janeiro de 2013, em quatro episódios. Mesmo com a curta duração, alcançou altos índices de audiência e teve repercussão nacional. A performance de Isis Valverde foi especialmente elogiada, sendo considerada um dos grandes papéis de sua carreira.

A produção foi indicada a diversos prêmios e segue sendo lembrada como um marco da teledramaturgia brasileira por sua ousadia temática, qualidade técnica e abordagem realista.

Curiosidades Sobre O Canto da Sereia

A minissérie é baseada no livro de Nelson Motta , jornalista e produtor musical.

, jornalista e produtor musical. A abertura da série foi gravada com multidões reais no circuito Barra-Ondina durante o Carnaval.

O Canto da Sereia ganhou versão internacional e foi distribuída pela Globo para outros países da América Latina e Europa.

Isis Valverde fez aulas de canto e dança para interpretar Sereia com autenticidade.

A trilha sonora inclui músicas de axé e MPB, reforçando a atmosfera da Bahia.

Onde Assistir O Canto da Sereia Online

A minissérie está disponível para streaming no Globoplay, a plataforma digital da Rede Globo. Lá, é possível assistir aos quatro episódios na íntegra, com qualidade de imagem e áudio impecáveis.

Para os fãs de mistério, drama e cultura brasileira, O Canto da Sereia é uma excelente pedida.

Conclusão: Por Que Assistir O Canto da Sereia Hoje

Mesmo mais de uma década após sua estreia, O Canto da Sereia permanece atual. Sua abordagem sobre o poder da fama, a corrupção, o racismo estrutural e a espiritualidade continua relevante no contexto social brasileiro. É uma minissérie curta, intensa e com uma trama que prende do começo ao fim, com atuações marcantes e uma estética impecável.

Para quem busca uma narrativa envolvente e cheia de camadas, O Canto da Sereia é mais do que uma série policial – é um retrato profundo de uma sociedade marcada por desigualdades, crenças e paixões explosivas.

