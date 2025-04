Sert realiza doação de 168 kits berço à Secretaria da Mulher confeccionados pelos alunos de corte e costura da Uniten – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) entregou, na tarde desta quinta-feira (24), 168 kits berço à Secretaria da Mulher (Semul) para futuras doações às mães cadastradas na pasta municipal. Os kits berço foram produzidos pelos alunos do curso de corte e costura, ministrado pela Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten), ligada à Sert.

Cada kit contém um mijão para recém-nascidos, um lençol de berço e uma fronha para o travesseiro do bebê. “A produção desses kits berço fez parte das atividades práticas do curso de corte e costura da Uniten, permitindo que as alunas aplicassem seus aprendizados em um projeto com grande relevância social. Essa iniciativa tem um valor enorme: além de desenvolver habilidades técnicas, contribui diretamente com mães em situação de vulnerabilidade, oferecendo apoio em um momento tão especial e desafiador como a chegada de um filho. É gratificante ver a formação profissional gerando impactos reais na vida das pessoas”, disse o secretário da Sert, Péricles Régis.

A Secretaria da Mulher esteve representada pela secretária da pasta Rosângela Perecini. Para ela, essa ação é muito importante para as mães que necessitam de auxilio. “A doação ajuda as mães que mais precisam de auxilio material na criação de seus bebês, principalmente neste início de vida materna. Para tanto, nada melhor de utilizar o trabalhonda Uniten em prol das gestantes”, relata.

Os Kits berço serão doados para as gestantes em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade. A distribuição será feita no momento em que elas participarão do próximo ensaio fotográfico no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, que será divulgado em breve.