Semob-JP intensifica monitoramento da mobilidade urbana durante períodos de chuva

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) segue monitorando as condições de tráfego na cidade, especialmente em dias de chuva. Nesta sexta-feira (25), a capital paraibana está sob alerta amarelo de perigo potencial de chuvas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Agentes de mobilidade urbana estão atuando em regime de escala, das 5h à meia-noite, com foco na fluidez do trânsito, na prevenção de acidentes e no suporte à população. O superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, destacou que a atuação da Semob-JP está integrada a diversos órgãos municipais.

“Seguimos com uma atuação coordenada com a Defesa Civil, Emlur, Guarda Civil Metropolitana, Samu-JP, Sedurb e Semam. Esse trabalho conjunto é essencial para minimizar riscos e garantir a segurança de todos durante os períodos chuvosos. Importante também ressaltar o alerta aos motoristas e motociclistas que trafegam com a pista molhada”, afirmou.

O diretor de operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, reforça a importância da responsabilidade individual no trânsito. “Cada cidadão tem um papel fundamental. Em dias chuvosos, é preciso redobrar a atenção, reduzir a velocidade e respeitar a sinalização. A prevenção começa com atitudes conscientes de todos”, alertou.

Dicas de segurança no trânsito em dias de chuva:

– Reduza a velocidade e evite manobras bruscas;

– Mantenha os faróis baixos acesos, mesmo durante o dia;

– Aumente a distância em relação ao veículo à frente;

– Evite trafegar por vias alagadas;

– Esteja atento a pedestres, ciclistas e motociclistas.

Canais de atendimento da Semob-JP em caso de urgência:

Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT)

– Telefone: (83) 3213-7188

– WhatsApp: (83) 98760-2134