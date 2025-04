Secretaria da Mulher, com apoio do Fundo Social e de outras secretarias, realiza “Aulão Solidário” no Jardim Botânico – Agência de Notícias

Fotos: Maria Eduarda Nalesso/Secom e Divulgação/Semul

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS), com o apoio das Secretarias da Cidadania (Secid), de Saúde (SES), de Esporte e Qualidade de Vida (Sequavi), Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea), Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e da Cultura (Secult), contando com a coordenação de Luciene Tavares, da Ouvidoria, realizou na manhã desta quinta-feira (24), o “Aulão Solidário”, com aula gratuita de forró e ginástica funcional. Também foram arrecadados os alimentos levados para contribuir com a campanha “A Fome não é Fake!”, do Fundo Social.

Foi mais uma manhã muito animada, com atividade física, música, muita interação social e sorrisos, em meio ao cenário inspirador da natureza.

Desta vez a ação foi realizada no Jardim Botânico “Irmãos Villas Bôas”, localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Participaram frequentadores do Clube do Idoso e dos grupos de caminhada de várias UBSs do município.

Também foram oferecidos aos participantes um café da manhã, além de aferição de pressão arterial e testes de glicemia. A Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) também esteve presente e distribuiu mudas de plantas e árvores aos interessados, fornecendo informações sobre o cultivo das mudas fornecidas.

Estiveram presentes a secretária da Mulher, Rosângela Perecini e o secretário da Inclusão e do Transtorno do Espectro Autista, Vinícius Aith, além dos servidores das várias secretarias envolvidas. “É uma alegria estar aqui com tantas mulheres, vindas de diferentes bairros, mas que vieram aqui com o propósito de se exercitar, cuidar da saúde e interagir de uma forma tão positiva com outras pessoas”, disse a secretária da Mulher, Rosângela.

“Estamos aqui neste lugar maravilhoso, que compartilhamos com a Sema, e queremos que vocês utilizem muito mais este espaço, que tragam também outras pessoas. Vocês são muito bem-vindas”, completou o secretário da Sintea, Vinícius Aith.

Entre sorrisos e disposição para se exercitar e dançar, foram vários os depoimentos das participantes, reforçando a sua aprovação sobre a iniciativa. “Eu já eliminei 4kg, em duas semanas de participação nas atividades. Com o grupo, a gente esquece das dificuldades do mundo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida”, contou Sandra Regina, que está no grupo de caminhada do Jardim Guaíba.

“Resolvi fazer ginástica neste grupo pela saúde, pela alegria, por poder encontrar amigos. A gente fica muito feliz sabendo que nunca mais estaremos sozinhas. Sou motorista de aplicativo e, mesmo assim, acho um tempinho para participar”, relatou Aparecida de Oliveira.

As atividades foram conduzidas pela responsável pela coordenadoria da Mulher da Semul, Christina Palau. Ao fim das atividades, foram sorteadas várias camisetas para as participantes. Entre as ganhadoras estavam dona Rosa, de 86 anos, e dona Darci, de 83, ambas esbanjando vivacidade e entusiasmo com mais um “Aulão Solidário”.