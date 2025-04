Santo André x Campo Mourão Futsal Horário, Escalações, Palpites e Onde Assistir ao Jogo da LNF LIGA NACIONAL DE FUTSAL

Por MRNews



Santo André x Campo Mourão: Tudo sobre o duelo desta sexta-feira pela Liga Nacional de Futsal

Na sexta-feira, 25 de abril de 2025, a bola pesada rola para mais um confronto emocionante da Liga Nacional de Futsal (LNF). Desta vez, Santo André x Campo Mourão recebe o ACMF/Campo Mourão em casa, em duelo marcado para às 20h30 (horário de Brasília). As equipes entram em quadra buscando se reabilitar na competição, após uma sequência de resultados oscilantes nas rodadas anteriores.

Momento das equipes Santo André x Campo Mourão

O Santo André/Intelli vem de um empate por 2 a 2 com o Foz Cataratas e ocupa posição intermediária na tabela. Nos últimos cinco jogos, o time paulista soma uma vitória, dois empates e duas derrotas, evidenciando uma campanha instável. A equipe aposta no fator casa para voltar a vencer e subir na classificação.

Já o ACMF/Campo Mourão sofreu uma pesada derrota por 6 a 0 diante do Corinthians em seu último compromisso e vive situação semelhante, com dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. A equipe paranaense busca recuperar a confiança após o tropeço fora de casa.

Morre a Atriz Lúcia Alves aos 76 Anos, Luta Contra a doença e Legado na TV Brasileira

Foi por isso que Ivan rompeu com Raquel e se casa com Heleninha em Vale Tudo

Retrospecto recente

O histórico recente entre as equipes é equilibrado, mas o último encontro, realizado em abril de 2024, teve vitória expressiva do Campo Mourão por 4 a 1, jogando em seus domínios. No entanto, o Santo André/Intelli leva vantagem nos confrontos em casa, com vitórias em 2023 e 2022.

Expectativas e destaques

Para os mandantes, a esperança de gols passa pelos pés do ala Leandro Lino, destaque ofensivo da equipe. Do lado paranaense, o goleiro Di Fanti deve ser peça fundamental para segurar a pressão adversária, especialmente após a frágil atuação defensiva contra o Corinthians.

Com odds apontando leve favoritismo para o Santo André/Intelli, o equilíbrio deve marcar o jogo. As casas de apostas oferecem cotações atrativas para os dois lados, o que reforça a imprevisibilidade do confronto. No mercado da vitória simples, o Santo André aparece com odds médias de 1.78, enquanto o Campo Mourão pode pagar até 3.00 em caso de triunfo. Santo André x Campo Mourão

Onde assistir Santo André x Campo Mourão

A partida contará com transmissão ao vivo nas principais plataformas de streaming esportivo, para usuários com saldo ativo ou apostas realizadas nas últimas 24 horas.

Renata do BBB25; Conheça o apartamento simples onde a campeã viveu no Ceará

Mulher morre após misturar produtos de limpeza para lavar o banheiro

Conclusão

Santo André/Intelli e ACMF/Campo Mourão protagonizam um duelo chave para retomada de confiança na LNF. Com ambas as equipes pressionadas por resultados, o jogo promete ser movimentado e decidido nos detalhes.

Tags: #Futsal #LNF2025 #SantoAndréIntelli #CampoMourão #LigaNacionalFutsal #PalpitesFutsal #OndeAssistirFutsal #ApostasEsportivas

Onde Assistir à LNF no Brasil

Para os fãs de futsal que desejam acompanhar todos os jogos da LNF, a competição é transmitida ao vivo por diversas plataformas. O Sportv é a principal emissora que cobre as partidas, oferecendo análises e comentários durante as transmissões. Além disso, os jogos estão disponíveis no YouTube da LNF TV, proporcionando uma maneira acessível e prática para que os torcedores não percam nenhum lance da competição.