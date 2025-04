Sabadinho Bom apresenta grupo Samba na Praça neste final de semana

O Sabadinho Bom deste final de semana será comandado pelo grupo ‘Samba na Praça’, que vai embalar o público com chorinho, forrogode, músicas variadas e muito samba. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento começa às 12h30, na Praça Rio Branco, Centro Histórico da Capital.

“Que alegria é, para nós da Funjope, anunciarmos uma nova edição do Sabadinho Bom, que não é apenas um evento de arte e cultura. É um momento muito significativo para nossa cidade porque ali transformamos em um ponto de encontro de gerações do morador de João Pessoa, do turista que nos visita e é um momento também de irradiarmos a presença de pessoas no nosso Centro Histórico”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele acrescenta que o Sabadinho Bom articula arte, cultura, valorizando os músicos locais e desenvolvendo uma microeconomia criativa. “A partir da música e da cultura, nós estimulamos o funcionamento de bares, restaurantes, cafés durante todo o dia e a noite de sábado, desenvolvendo o nosso Centro Histórico”.

Josinaldo do Nascimento, um dos integrantes da banda, afirma que o ‘Samba na Praça’ tem acompanhado os eventos realizados pela Fundação e avalia como uma iniciativa bem planejada e executada, dando aos músicos da terra a oportunidade de mostrar seus trabalhos com suas respectivas bandas e grupos, o que resulta em apresentações musicais variadas para o público paraibano e turistas.

“O Sabadinho Bom se tornou um ponto de encontro para os frequentadores, proporcionando esse momento de lazer, com satisfação e alegria”, pontua.

O grupo ‘Samba na Praça’ foi originado a partir de um projeto denominado ‘Projeto Samba na Praça’, criado em 2011. Nesta edição do Sabadinho Bom, o repertório será distribuído com apresentações rítmicas de sambas de raiz, sambas enredos em ritmos cadenciados, chorinhos clássicos, forrogode e músicas de diversos artistas e estilos.

No samba, o destaque fica para cantores como Zeca Pagodinho (Verdade, Deixa a vida me levar), Beth Carvalho (Ainda é tempo de ser feliz), Alcione (Não deixe o samba morrer, Meu ébano), Benito di Paula (Retalhos de Cetim).

Já no chorinho, o público vai ouvir clássicos como Pedacinho do Céu, Tico-tico no fubá, Me Usa, Verdadeiro Amor. Partindo para o forró, canções como Brincar de Amar, Feira de Mangaio, Milonga, Escadaria. Além disso, sambas-enredo como Maravilha de Cenário, Vou Festejar, É hoje e O que é o que é. “Como destaque, teremos o estilo musical forrogode ao som de saxofone e acompanhado pelos integrantes do grupo”, acrescenta.

Os músicos responsáveis pela apresentação são Figueiredo (voz e cavaco), Naldo (surdo), Mário (voz, reco e locutor), Erisvaldo (voz e pandeiro), Chida (voz), Índio (violão), Edilson (saxofone), Naldinho (bateria), Carlinhos (banjo), Renan (tan tan) e Ricardo (cuíca).

A expectativa do ‘Samba na Praça’ é de um bom público local e também a presença de turistas. “Esperamos que todos venham curtir conosco esse momento maravilhoso, com muito samba e músicas de diversos estilos em ritmos sambísticos e próprios. Que o público possa expressar alegria, cada um na sua onda”, completa Josinaldo do Nascimento.