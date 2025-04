Rio de Janeiro recebe primeiros eventos do BRICS, grupo das maiores economias emergentes do mundo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Palácio do Itamaraty recebeu os principais negociadores dos países-membros. Foto: Divulgação

A cidade do Rio de Janeiro começou a receber, nesta semana, uma série de reuniões que vão culminar na Reunião de Chanceleres da Presidência Brasileira do BRICS, nos dias 28 e 29 de abril. O Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, foi palco nesta quinta-feira (24/04) de um marco na história do grupo das economias emergentes.

Pela primeira vez, desde a criação do grupo, representantes da sociedade civil tiveram espaço formal para apresentar propostas diretamente aos principais negociadores dos países-membros, durante a segunda reunião de sherpas (negociadores de cada país) do grupo.

Durante o encontro, foi discutido o papel do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês). Houve consenso entre os representantes da sociedade civil de que a instituição deve assumir protagonismo como principal agente de financiamento da industrialização no Sul Global. Defendeu-se que, sem uma base industrial sólida, não é possível combater a pobreza de forma sustentável ou fortalecer áreas estratégicas como a agricultura familiar. A expectativa é que o NDB se consolide como uma alternativa concreta ao Banco Mundial e ao FMI, impulsionando o desenvolvimento de países emergentes a partir de uma lógica mais justa e alinhada às suas realidades.

O encontro esta sendo organizado pela Presidência Brasileira do BRICS, liderada pelo Governo Federal.

Sobre a Cúpula do BRICS no Rio de Janeiro

Após sediar com sucesso a Cúpula do G20, o Rio de Janeiro consolida seu papel como capital da diplomacia global ao receber, nos dias 6 e 7 de julho, a Cúpula de Chefes de Estado do BRICS — grupo que reúne algumas das maiores economias emergentes do mundo. Estima-se que o encontro reunirá cerca de 4.000 participantes de 40 delegações internacionais, reforçando o protagonismo da cidade no cenário internacional.

Sobre o BRICS

O BRICS é um grupo de cooperação internacional formado por países com grandes economias emergentes. Desde sua criação, em 2009, o bloco tem ampliado sua atuação global. Em 2024, passou a contar com dez países-membros: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã. Em 1º de janeiro de 2025, o Brasil assumiu a presidência rotativa do grupo, tendo como um dos principais marcos de sua gestão a realização da Cúpula no Rio de Janeiro.