Quais filmes vão passar SÁBADO (26/04) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DE SÁBADO E SUPERCINE, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Filmes da Globo no Final de Semana: Confira a Programação de Sábado (26/04) e Domingo (27/04)

Se você é fã de cinema e gosta de curtir um bom filme na TV aberta, prepare-se para um final de semana repleto de grandes títulos na tela da TV Globo. De clássicos brasileiros a superproduções internacionais, a emissora traz uma seleção variada que promete agradar diferentes gostos.

Confira agora a programação completa do Corujão, Sessão de Sábado, Supercine, Temperatura Máxima e Domingo Maior, com sinopses, elencos e todas as informações que você precisa para não perder nada!

Corujão II de Sábado (26/04): Força-Tarefa – O Filme

Título Original: Força-Tarefa – O Filme

País de Origem: Brasil

Ano de Produção: 2009

Direção: José Alvarenga Jr.

Elenco: Murilo Benício, Fabiula Nascimento, Rogério Trindade

Gênero: Ação

Sinopse:

“Força-Tarefa – O Filme” acompanha a trajetória do policial Wilson, que atua em uma agência especializada em investigar crimes cometidos dentro da própria corporação. O longa é baseado na série de mesmo nome exibida na TV Globo e mostra os dilemas morais e os riscos enfrentados por aqueles que decidem combater a corrupção dentro da polícia. Um thriller nacional que mistura ação e drama com um enredo intenso e realista.

Sessão de Sábado: O Álbum da Grande Família

Título Original: O Álbum da Grande Família

País de Origem: Brasil

Ano de Produção: 2025

Direção: Luís Felipe Sá

Elenco: Marco Nanini, Marieta Severo, Guta Stresser, Pedro Cardoso, Lucio Mauro Filho

Gênero: Comédia

Sinopse:

Para os nostálgicos e fãs de longa data de uma das séries mais queridas da televisão brasileira, “O Álbum da Grande Família” traz uma coletânea de episódios clássicos e momentos inesquecíveis dos personagens Lineu, Nenê, Tuco, Bebel, Agostinho e toda a trupe do subúrbio carioca. Uma verdadeira homenagem à trajetória da série que marcou gerações com seu humor familiar e inteligente.

Supercine de Sábado: O Auto da Compadecida

Título Original: O Auto da Compadecida

País de Origem: Brasil

Ano de Produção: 1999

Direção: Guel Arraes

Elenco: Fernanda Montenegro, Matheus Nachtergaele, Denise Fraga, Lima Duarte, Marco Nanini, Virginia Cavendish, Diogo Vilela, Paulo Goulart, Bruno Garcia, Selton Mello, Rogério Cardoso, Maurício Gonçalves, Luis Melo, Enrique Diaz

Gênero: Comédia

Sinopse:

Baseado na obra de Ariano Suassuna, “O Auto da Compadecida” é um clássico do cinema nacional que mistura humor, crítica social e religiosidade em uma história ambientada no sertão nordestino. A trama segue os inseparáveis João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello), que vivem de trambiques e armadilhas para sobreviver. Mas quando os dois se envolvem em um assalto a uma padaria, a história ganha contornos de julgamento divino, com direito à presença de personagens como o Diabo e Nossa Senhora.

Corujão I de Sábado: A Fórmula

Título Original: A Fórmula

País de Origem: Brasil

Ano de Produção: 2017

Direção: Flávia Lacerda, Patricia Pedrosa

Elenco: Drica Moraes, Fabio Assunção, Luisa Arraes, Klebber Toledo, Emílio de Mello, Joelson Medeiros, Tony Tornado

Gênero: Comédia, Drama

Sinopse:

Angélica é uma cientista de renome que sonha em encontrar a fórmula da juventude eterna. Após anos de pesquisa, ela decide se tornar a própria cobaia do experimento e, para sua surpresa, consegue voltar à aparência dos 20 anos. Mas viver uma nova juventude em pleno século XXI pode não ser tão simples quanto parece. Uma comédia com toques de drama que explora as vaidades e os dilemas do envelhecer com leveza e bom humor.

Corujão II de Domingo (27/04): O Diário de Tati

Título Original: O Diário de Tati

País de Origem: Brasil

Ano de Produção: 2012

Direção: Mauro Farias

Elenco: Heloísa Périssé, Louise Cardoso, Marcos Caruso

Gênero: Drama, Comédia

Sinopse:

Inspirado na personagem de sucesso criada por Heloísa Périssé, o filme “O Diário de Tati” mostra o cotidiano de uma adolescente atrapalhada que não entende matemática, mas é mestre em bolar planos mirabolantes para escapar dos castigos da mãe. Com uma linguagem divertida e exagerada, o longa mergulha no universo adolescente com humor e autenticidade.

Temperatura Máxima de Domingo: Top Gun: Maverick

Título Original: Top Gun: Maverick

País de Origem: EUA

Ano de Produção: 2022

Direção: Joseph Kosinski

Elenco: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Val Kilmer

Gênero: Ação

Sinopse:

Após mais de três décadas servindo como um dos melhores pilotos da Marinha, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) retorna à escola de elite de aviação para treinar uma nova geração. Lá, ele precisa enfrentar fantasmas do passado e preparar os jovens para missões de alto risco. Com cenas aéreas impressionantes e muita adrenalina, o filme é uma continuação empolgante do clássico dos anos 1980.

Domingo Maior: O Canto da Sereia

Título Original: O Canto da Sereia

País de Origem: Brasil

Ano de Produção: 2013

Direção: José Luiz Villamarim, Ricardo Waddington

Elenco: Isis Valverde, Gabriel Braga Nunes, Camila Morgado, Fabiula Nascimento, Fabio Lago, Marcos Palmeira, Marcelo Médici

Gênero: Drama, Suspense

Sinopse:

Durante o Carnaval de Salvador, a cantora de Axé Sereia é assassinada em pleno trio elétrico. A tragédia choca o país e dá início a uma investigação policial repleta de reviravoltas, segredos e traições. Com clima de mistério e estética vibrante, “O Canto da Sereia” mistura o universo da música baiana com um thriller investigativo de primeira linha. Destaque para a atuação intensa de Isis Valverde no papel principal.

Conclusão: Um Final de Semana de Filmes Imperdíveis na Globo

A Globo preparou uma verdadeira maratona de sucessos nacionais e internacionais para o final de semana dos dias 26 e 27 de abril de 2025. Dos clássicos como “O Auto da Compadecida” e “Top Gun: Maverick“, até produções brasileiras contemporâneas como “A Fórmula” e “O Álbum da Grande Família“, há opções para todos os gostos.

Não perca essa chance de curtir grandes histórias no conforto da sua casa. Prepare a pipoca, chame a família e aproveite o melhor do cinema na televisão aberta!

