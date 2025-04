QPR x Burnley ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (26/04)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre QPR x Burnley acontece hoje, HOJE (26) às 16 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

QPR x Burnley: Prognóstico, Escalações e Onde Assistir – Championship (Horário de Brasília)

O QPR (Queens Park Rangers) receberá o Burnley no sábado, 26 de abril de 2025, em um confronto importante pela Championship. Ambas as equipes estão lutando por uma posição de destaque na tabela e sabem que cada ponto conquistado pode ser crucial para as suas aspirações de promoção para a Premier League. O QPR, com um desempenho inconsistente, tentará aproveitar o fator casa, enquanto o Burnley, com uma campanha sólida, buscará os três pontos para continuar brigando pela promoção direta.

QPR: Buscando se afastar da zona de perigo

O QPR tem enfrentado uma temporada de altos e baixos na Championship e precisa começar a somar pontos com mais regularidade. Atualmente, a equipe se encontra na metade inferior da tabela e precisa melhorar seu desempenho para evitar um final de temporada incerto. Sob a direção de Neil Critchley, o time tenta explorar o talento de jogadores como Ilias Chair e Chris Willock, que têm sido fundamentais na criação de jogadas ofensivas.

O QPR tem mostrado algum progresso, mas a consistência tem sido o grande desafio. Uma vitória contra o Burnley seria um grande impulso para a equipe, ajudando-os a escapar da zona de risco e a focar na próxima temporada com mais confiança.

Provável escalação do QPR (4-3-3):

Dieng; Kakay, Dunne, Balogun, Laird; Field, Johansen, Chair; Willock, Dykes, Roberts.

Burnley: Rumo à Premier League

Por outro lado, o Burnley vem impressionando nesta temporada da Championship. Sob a direção de Vincent Kompany, o time tem mostrado uma abordagem moderna e dinâmica, com uma sólida defesa e um ataque letal. Atualmente entre as melhores equipes da liga, o Burnley almeja a promoção direta e buscará somar os três pontos neste jogo crucial contra o QPR. Com a liderança do artilheiro Jay Rodriguez e a consistência do meio-campista Josh Brownhill, o Burnley está bem posicionado para lutar por um lugar na Premier League.

Com um elenco experiente e talentos promissores, o Burnley terá a missão de se impor no campo e continuar sua jornada rumo à elite do futebol inglês.

Provável escalação do Burnley (4-2-3-1):

Muric; Roberts, Al-Dakhil, Harwood-Bellis, Maatsen; Cork, Brownhill; Cullen, Tella, Zola; Rodriguez.

Retrospecto entre QPR e Burnley

O histórico recente entre QPR e Burnley tem sido favorável ao time visitante. Nos últimos encontros, o Burnley demonstrou mais força, especialmente na parte ofensiva, enquanto o QPR sofreu com a falta de consistência. No entanto, o fato de jogar em casa pode dar ao QPR uma vantagem psicológica, e os anfitriões estarão determinados a superar a equipe visitante e dar uma resposta às críticas.

Palpite para QPR x Burnley

O Burnley entra como favorito para a vitória neste jogo, com um time mais bem equilibrado e uma temporada mais consistente. No entanto, o QPR tem a capacidade de surpreender, especialmente se seus principais jogadores aparecerem. A chave para o QPR será conseguir neutralizar o ataque poderoso do Burnley, ao mesmo tempo em que aproveitam as oportunidades criadas por seus ofensivos.

Palpite: Vitória do Burnley por 2 a 1, com destaque para Jay Rodriguez.

Onde assistir QPR x Burnley?

A partida entre QPR e Burnley será transmitida ao vivo no ESPN Brasil e na Fox Sports. O jogo terá início às 16h00 (horário de Brasília), no sábado, 26 de abril de 2025.

Onde Assistir:

O jogo estará disponível para transmissão ao vivo nos canais de esportes da ESPN Brasil.

