Prefeitura faz projeto para restaurar jardins de Burle Marx

A Prefeitura de São José dos Campos vai realizar o restauro completo dos jardins de Burle Marx, que integram a Residência Olivo Gomes, no Parque da Cidade, região norte.

O projeto executivo do restauro vai custar cerca de R$ 250 mil e será custeado com recursos do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano). O projeto foi aprovado pelo CMDU (Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano) na quarta-feira (23).

O prazo de execução do projeto executivo é de 180 dias, a contar da assinatura do contrato.

O projeto segue as diretrizes de um acordo de cooperação técnica celebrado entre o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), por intermédio do Sítio Roberto Burle Marx.

O restauro completo dos jardins contempla uma área de cerca de 50 mil metros quadrados e será realizado depois da conclusão do projeto executivo.

Patrimônio

Os jardins são de autoria do paisagista Roberto Burle Marx, que dá nome ao Parque da Cidade, e integram a Residência Olivo Gomes. O imóvel foi projetado pelo arquiteto Rino Levi e construído em 1951.

O conjunto é considerado patrimônio histórico, arqueológico, artístico e turístico e é legalmente protegido nas três instâncias (municipal, estadual e federal).

A paisagem, com o jardim e a Residência Olivo Gomes ao fundo, é considerada como um dos principais cartões postais de São José dos Campos.

Roberto Burle Marx (4 de agosto de 1909 – Rio de Janeiro, 4 de junho de 1994) é o responsável por ter introduzido o paisagismo modernista no Brasil.

Foi um dos primeiros paisagistas a utilizar plantas nativas brasileiras em seus projetos. Seu trabalho teve uma grande influência mundialmente no design de jardins tropicais no século 20. Também foi pioneiro na defesa da conservação ambiental e na conscientização sobre a importância da flora brasileira.



