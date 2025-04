Prefeitura de Guaratinguetá lança o inovador Programa “Sábado Saúde” – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

O CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) aprovou terça-feira (12) 40 cartas consulta que, juntas, representam um montante de R$ 122.215.448,60, sendo R$ 32.937.124,21 do FCO Empresarial e R$ 89.278.324,39 do FCO Rural. Essas aprovações abrangem 27 municípios sul-mato-grossenses. A aprovação ocorreu na 11ª Reunião Ordinária do CEIF/FCO, […]