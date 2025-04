Praia Clube x Umuarama Futsal Horário, Escalações, Palpites e Onde Assistir ao Jogo da LNF LIGA NACIONAL DE FUTSAL

Por MRNews



Praia Clube x Umuarama ao vivo (24/04/2025): Onde assistir, live stream, estatísticas e últimos resultados da Liga Nacional de Futsal

Nesta quarta (24), Praia Clube e Umuarama voltam a se enfrentar pela Liga Nacional de Futsal em mais um duelo que promete emoção. A bola rola às 19h (horário de Brasília) e os torcedores poderão acompanhar todos os lances ao vivo por meio de serviços de live stream disponíveis nas principais casas de apostas e plataformas esportivas.

Onde assistir Praia Clube x Umuarama ao vivo?

A transmissão ao vivo (live stream) do confronto estará disponível para usuários registrados nas plataformas de apostas como Bet365, Betano, EstrelaBet, Superbet e Aposta Ganha. Para ter acesso ao stream, é necessário ter saldo na conta ou ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas. As transmissões são sujeitas a restrições de localização geográfica.

Campanha recente e retrospecto

O Praia Clube chega com retrospecto positivo, tendo vencido três dos últimos cinco jogos. A equipe também carrega a confiança da vitória no último duelo direto contra o Umuarama, em dezembro de 2024, quando venceu por 5 a 3 após a prorrogação. Já o Umuarama vive um momento irregular, com duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos.

Morre a Atriz Lúcia Alves aos 76 Anos, Luta Contra a doença e Legado na TV Brasileira

Foi por isso que Ivan rompeu com Raquel e se casa com Heleninha em Vale Tudo

Últimos jogos do Praia Clube:

Praia Clube 6×1 Cruzeiro (17/04)

Jaraguá 4×3 Praia Clube (15/12)

Praia Clube 5×3 Umuarama (01/12)

Umuarama 2×2 Praia Clube (24/11)

Praia Clube 7×2 Santo André/Intelli (08/11)

Últimos jogos do Umuarama:

Jaraguá 4×3 Umuarama (17/04)

Praia Clube 5×3 Umuarama (01/12)

Umuarama 2×2 Praia Clube (24/11)

Joinville 3×4 Umuarama (10/11)

Umuarama 1×1 Joinville (03/11)

Histórico recente entre as equipes (H2H)

01/12/2024 – Praia Clube 5×3 Umuarama

24/11/2024 – Umuarama 2×2 Praia Clube

29/03/2024 – Umuarama 2×2 Praia Clube

01/04/2023 – Praia Clube 8×1 Umuarama

04/06/2022 – Praia Clube 2×1 Umuarama

Odds e apostas

As principais casas de apostas apontam o Praia Clube como favorito. Confira abaixo algumas cotações:

EstrelaBet

Renata do BBB25; Conheça o apartamento simples onde a campeã viveu no Ceará

Mulher morre após misturar produtos de limpeza para lavar o banheiro

Praia Clube: 1.50

Empate: 5.50

Umuarama: 3.80

Superbet

Praia Clube: 1.53

Empate: 5.50

Umuarama: 3.90

BetEsporte

Praia Clube: 1.50

Empate: 5.60

Umuarama: 3.80

Esses valores indicam o favoritismo da equipe da casa, que tem mostrado um futsal mais eficiente e com maior poder ofensivo nos jogos recentes.

Palpites e destaques

O Praia Clube, embalado pela vitória elástica sobre o Cruzeiro e pelo bom retrospecto recente, entra com leve favoritismo. Jogadores como Ernandes e Pedro têm sido decisivos nos confrontos diretos. Já o Umuarama aposta em uma atuação sólida defensivamente para tentar surpreender fora de casa.

Tags: Praia Clube x Umuarama ao vivo, Liga Nacional de Futsal 2025, onde assistir Praia Clube futsal, futsal hoje ao vivo, live stream futsal Brasil, Praia Clube x Umuarama palpites, odds futsal hoje, Praia Clube LNF 2025.

Onde Assistir à LNF no Brasil

Para os fãs de futsal que desejam acompanhar todos os jogos da LNF, a competição é transmitida ao vivo por diversas plataformas. O Sportv é a principal emissora que cobre as partidas, oferecendo análises e comentários durante as transmissões. Além disso, os jogos estão disponíveis no YouTube da LNF TV, proporcionando uma maneira acessível e prática para que os torcedores não percam nenhum lance da competição.