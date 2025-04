Operação do São José Unida prende procurados pela Justiça

Paula Paz





As Forças de Segurança que integram o programa São José Unida, coordenado pela Prefeitura de São José dos Campos, realizaram nesta quarta-feira (23) a Operação Impacto Integrada. A ação, conduzida pelo 1º BPM/I, ocorreu nas regiões norte, centro-oeste e em parte da zona leste da cidade.

A operação contou com a participação de policiais militares de diversas unidades e modalidades, como Força Tática, ROCAM, 3º BAEP, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Grupamento Aéreo (Helicóptero Águia), 1º BPChq (ROTA), além de equipes da DEJEM e da Atividade Delegada.

Órgãos parceiros da segurança também participaram, incluindo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Detran, Guarda Civil Municipal, Mobilidade Urbana e a equipe de Fiscalização de Posturas.

Objetivo

As operações do São José Unida têm como objetivo manter os bons índices criminais da cidade, por meio de ações de saturação e visibilidade, blitzes de trânsito, fiscalizações em comércios e combate ao crime, com ênfase no enfrentamento ao tráfico de drogas e na recaptura de procurados pela Justiça.

Saldo da Operação

02 Procurados da Justiça recapturados

02 flagrantes por tráfico de drogas

Apreensão de 0,315 Kg de Cocaína e 3,235 Kg de maconha

41 Pontos de Visibilidade

05 Pontos de Bloqueio

132 Pessoas abordadas

26 carros fiscalizados (02 recolhidos)

58 Motocicletas fiscalizadas (02 recolhidas)

47 Autuações de trânsito

01 Estabelecimento de vendas de peças veicular autuado – DETRAN

01 Flagrante da Polícia Rodoviária Federal pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (veículo produto de roubo) com 02 indivíduos presos

