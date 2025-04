“O Ursinho Pooh” é exibido gratuitamente na Biblioteca Municipal de Sorocaba nesta sexta-feira (25) – Agência de Notícias

As famílias sorocabanas poderão conferir, nesta sexta-feira (25), às 14h, a exibição do filme “O Ursinho Pooh” (2011), com direção de Stephen J. Anderson e Don Hall, no auditório da Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa Vista. A atração é gratuita é aberta ao público geral.

Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a sessão de cinema oferece mais uma opção de lazer, aproximando a população do equipamento cultural, que possui um rico acervo, incentivando o acesso à leitura, com propostas artísticas e lúdicas.

Baseado nas histórias de A. A. Milne, o filme “O Ursinho Pooh” conta as aventuras de Pooh e seus amigos, que tentam encontrar uma cauda substituta para Ió, o burro. Durante a busca, o grupo encontra um bilhete e imagina que Christopher Robin foi capturado pelo monstro Voltologo, fazendo com que todos participem de um plano para salvar o amigo.

A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3228-1955.