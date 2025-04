Montagem da Festa do Mineiro movimenta Parque da Cidade

João Paulo Sardinha





O cheiro de café e o som da viola irão invadir o Parque da Cidade neste fim de semana. Mas, até lá, a trilha sonora que impera vem dos caminhões, das marteladas e das serras em contato com a madeira. Trabalhadores se revezam em turnos para deixar tudo pronto para a 23ª Festa do Mineiro, que acontece neste sábado (26) e domingo (27) em São José dos Campos.

Os preparativos para o evento seguem a todo vapor. A estrutura da festa começa a ganhar forma definitiva, incluindo o palco principal, os estandes e até uma praça cenográfica, montada pela equipe de jardinagem da Prefeitura de São José.

Esse espaço, que faz referência a uma típica praça do interior de Minas Gerais, cheia de flores e bancos, será um cenário instagramável para os visitantes.

Praça cenográfica será um cenário instagramável. | Foto: Paullo Amarall / FCCR

A conclusão da montagem de toda a estrutura acontece nesta sexta-feira (25), véspera da abertura oficial do evento, marcada para o sábado, às 8h.

“Estou desde a primeira edição e, todo ano, eu é que monto o meu rancho. É uma festa consolidada”, afirmou Edson Carlos de Carvalho, o Taioba, responsável pelo Rancho do Tropeiro.

Tradição

A Festa do Mineiro vai celebrar a rica e diversificada cultura de Minas Gerais em dois dias de shows, barracas de artesanatos, brincadeiras para a criançada e muita culinária típica.

A programação deste ano inclui um show em homenagem a Inezita Barroso (1925-2015), ícone da música caipira e da cultura popular. A cantora e violeira Adriana Farias promete emocionar o público neste sábado, às 19h30, no palco montado no Galpão Gaivota.

O encerramento da festa será com o show de Lô Borges, que foi projetado com o álbum “Clube da Esquina” (1972), dividido com Milton Nascimento e grande elenco instrumental. A apresentação acontece no domingo, às 19h.

Lô é autor dos sucessos “Paisagem da Janela” (com Fernando Brant), “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo” (com Márcio Borges), “Para Lennon e McCartney” (com Márcio Borges e Fernando Brant), “Clube da Esquina Nº 2” (com Milton Nascimento e Márcio Borges) e “O Trem Azul” (com Ronaldo Bastos).

O artista apresenta o show “50 Anos de Música”. No palco, ele presenteia o público com uma viagem musical emocionante, revisitando os grandes sucessos do álbum que marcou a história da música brasileira, o “Clube da Esquina”.

Além disso, o artista relembra canções do lendário “Disco do Tênis”, um projeto colaborativo que reuniu diversos músicos mineiros e que se tornou um clássico cult.

A estrutura da festa começa a ganhar forma definitiva. | Foto: Paullo Amarall

Público

O evento, que atrai milhares de pessoas no fim de semana, valoriza e preserva a cultura de Minas Gerais, trazida pelos migrantes mineiros que se estabeleceram em Santana, na região norte da cidade.

A abertura oficial, no sábado, acontece às 8h. Em seguida, haverá a celebração da missa, às 10h.

O evento tem entrada gratuita. Pelo segundo ano, as comemorações do Dia do Sertanejo, celebrado em 3 de maio, serão realizadas junto com a Festa do Mineiro.

O Modão Sertanejo vai animar o palco principal a partir das 13h.

A 23ª Festa do Mineiro é realizada pela Prefeitura de São José dos Campos e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O evento tem patrocínio da Oscar e da Raposo Engenharia.

Rancho de culinária mineira montado no Parque da Cidade. | Foto: Paullo Amarall / FCCR

Programação

Sábado (26)

8h – Abertura

10h – Missa

11h – Distribuição do tradicional café com biscoito de polvilho

12h – Moçambique (Pavilhão)

13h – Homenagem ao Dia do Sertanejo

13h – Gilberto Alvez, Beto Junior e Rodolfo

13h40 – Duo Martins

14h20 – Josué Barbosa e Roberley Turibio

15h – Lucas, Marcelo e Banda

15h40 – Ruan Walley e Julinho

16h20 – Neno do Barsil e Rick Santos

15h – Andanças Passarinheiras (Tenda infantil)

19h30 – Adriana Farias – Homenagem ao centenário de Inezita Barroso (Palco Principal)

21h – Encerramento

Domingo (27)

9h – Jongo Mistura da Raça (Pavilão)

10h – Caravana Zé da Viola (Palco)

10h – Rodas e Brincadeiras (Tenda infantil)

12h – Congada Filhos de N’Zambi (Pavilhão)

13h – Grupo Tapera (Palco)

13h40 – Cordas da Mantiqueira – Viola, Nossa Viola (Palco)

15h – Parapá (Tenda infantil)

16h – Danilo e João Ricardo (Palco Principal)

18h – Lô Borges (Palco Principal)

21h – Encerramento

Serviço

Galpão Gaivotas

Av. Olivo Gomes, 100 – Parque da Cidade, Santana



