Lago do Parque Interlagos tem limpeza reforçada

A limpeza do lago do Parque Ayrton Senna da Silva, no bairro Parque Interlagos, região sul da cidade, ganhou um reforço. A partir desta semana, as equipes utilizam um hidrotractor, um barco de limpeza para retirar plantas aquáticas do interior do lago. A novidade auxiliará os serviços da retroescavadeira, que opera na margem.

A moradora Anaíde Dutra Lopes expressou sua satisfação com a limpeza. “Gosto de pescar e vai ficar melhor, pois essa parte de baixo do lago estava com muito mato”, disse animada.

Moradores da região do Interlagos aprovam serviços de limpeza | Foto: Divulgação

“Será feito um deck, já mudaram a proteção da ponte e isso é importante para a imagem do nosso bairro”, ressaltou Anaíde, que aprova os serviços de manutenção na região.

Limpeza e desassoreamento

O trabalho é realizado pela Prefeitura, coordenado pela Secretaria de Manutenção da Cidade, responsável pela requalificação completa do complexo, em parceria com a Secretaria de Obras, encarregada do desassoreamento e da limpeza. O desassoreamento é realizado anualmente para melhorar o fluxo de água e remover plantas aquáticas.

As ações de desassoreamento integram o Plano de Gestão 2025-2028.

Limpeza do lago é feita com hidrotractor, tecnologia que melhora a eficiência | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC



Parque Ayrton Senna

A requalificação do complexo visa proporcionar mais lazer, qualidade de vida e segurança à população. Em uma das áreas do lago, será instalado um deck contemplativo com piso de madeira plástica, material obtido pelo processamento de fibras naturais e resíduos plásticos reciclados. O espaço já foi nivelado e gramado.

O projeto contempla também a zeladoria das travessias de passeio e da ponte, com a substituição do guarda-corpo, pintura, além de melhorias no paisagismo e podas.

O Parque Ayrton Senna possui um lago de 45 mil metros quadrados, considerado um dos maiores da cidade, que abriga uma fonte luminosa próxima à ponte. Ao redor do lago, há uma pista de caminhada, academia ao ar livre e quadra esportiva, além de iluminação em LED.



