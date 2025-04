Jesuel Gomes é homenageado pelos 20 anos de trabalho voluntário à frente do Tribunal de Justiça Desportiva de Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Carlos Salles/Secom

A Prefeitura de Sorocaba homenageou, na tarde desta quinta-feira (24), no sexto andar do Paço Municipal, o advogado Jesuel Gomes pelo relevante serviço prestado, de forma voluntária, frente à presidência do Tribunal de Justiça Desportiva, por 20 anos, em dois períodos diferentes, contribuindo para o fomento e a grandeza do esporte sorocabano.

O ato contou com a presença do secretário de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), Vitor Hugo Tavares, que representou o prefeito Rodrigo Manga, na ocasião; do secretário de Comunicação, Lucas Pedrozo; do assessor Rodrigo de Carvalho, além de familiares, amigos e servidores da Sequav.

“Temos feito homenagens a todas as pessoas que contribuem com o Esporte em nossa cidade e nada mais justo do que estarmos reunidos aqui para homenagear Jesuel, pelos 20 anos de trabalho prestado, de forma voluntária. Você ajudou demais a nossa secretaria e o nosso esporte, com sua hombridade, conduta e profissionalismo”, destacou o secretário Vitor Hugo Tavares, antes de entregar uma placa de votos de congratulações.

Emocionado, Jesuel Gomes agradeceu a todos pela homenagem. “Uma regra que tenho na minha vida e que sempre falo no meu seio familiar, é que viemos ao mundo para servir e não para ser servido. Em minha passagem pelo Tribunal de Justiça Desportiva, dei o máximo de mim e exigi o máximo das pessoas que me acompanharam. Essa placa não seria merecida se não fosse a participação de todos vocês, que passaram por lá e me ajudaram”, destacou.

O TJD é um órgão ligado à Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, com autonomia e independência para analisar e julgar infrações disciplinares de competições previstas no Código de Justiça Desportiva do Município, bem como no regulamento geral dos campeonatos municipais de futebol, instituídos pela Lei Municipal nº 8.474/2008.