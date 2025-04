Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu devolve cobra jiboia resgatada ao seu habitat natural

Agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu realizaram, nesta quinta-feira (24), a soltura de uma cobra jiboia na área de proteção ambiental de Tinguá. O animal, de 2,5m, foi resgatado na casa de um morador da Rua do Jordão, no bairro de Nova Brasília, próximo de uma área rural. A cobra, não venenosa, foi encontrada em boas condições de saúde e sem sinais de ferimentos.

“Eu notei que algumas galinhas do vizinho estavam sumindo e pedi para fazer uma roçada no meu quintal. Encontramos a cobra enrolada, ao lado de uma bananeira. Ela é muito grande e poderia ferir alguém, até mesmo comer algum animal doméstico. Capturamos o animal e o colocamos dentro de uma manilha para não fugir. Temos que proteger o animal para devolvê-lo à natureza e não matá-lo”, afirmou o pedreiro Ronaldo Domingos Martins, de 52 anos, que encontrou a cobra no quintal de casa na manhã desta quarta-feira (23).

Há oito meses, o pedreiro já havia encontrado uma outra cobra, de menor porte, no quintal da residência. Na ocasião, o bicho conseguiu fugir para a mata.

“O morador, com ajuda de vizinhos, cercou a cobra, a manteve em um local seguro e acionou a Guarda Ambiental. O animal silvestre pode ser muito perigoso e a recomendação é nunca tentar manipulá-lo. Esse trabalho só deve ser feito por pessoas habilitadas”, destacou o chefe da Área de Proteção Ambiental de Tinguá, Carlos Januzzi.

Este ano, agentes da Guarda Municipal Ambiental já resgataram, além de cobras, outros animais, como gambás, araras e um tamanduá-mirim. A solicitação de resgate de animais silvestres pode ser feita pelo telefone 3779-1183.