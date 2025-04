GCM detém dois homens em casos de violência doméstica na Zona Norte de Sorocaba – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve, na noite de quinta-feira (24), um homem de 34 anos de idade e outro de 38, ambos por violarem medida protetiva judicial, ligada a casos de violência doméstica. As ocorrências foram, respectivamente, no Parque Vitória Régia e Loteamento Dinorá Rosa, ambas as localidades na Zona Norte.

A primeira delas, na Parque Vitória Régia, a vítima, de 33 anos, acionou a GCM por volta das 21h, pelo aplicativo de telefone celular que protege mulheres acometidas por violência doméstica e que estão amparadas por medida judicial. Ela informou que seu ex-companheiro encontrava-se em frente de sua residência, proferindo palavras de baixo calão e exigindo que ela saísse para conversar com ele.

Segundo a GCM, essa foi a segunda solicitação de socorro à guarnição no mesmo dia e local. Cerca de 20 minutos antes, uma guarnição já tinha atendido à vítima, mas o agressor não foi localizado. Porém, desta vez, ele estava em frente à residência da assistida e ele acabou detido.

A ocorrência seguinte, no Loteamento Dinora Rosa, foi às 23h. Uma mulher de 47 anos acionou a GCM, também pelo aplicativo de emergência. O ex-companheiro dela, de 38 anos, foi abordado depois de ir até a casa da vítima. Ambos chegaram na mesma hora, sendo que a mulher entrou no imóvel sem falar com o ex-marido, que chegou a forçar o portão, mas desistiu ao perceber que ela manuseava o celular.

Os casos foram apresentados na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba, onde a autoridade de plantão determinou o registro de Boletim de Ocorrência de Ameaça e Violência Doméstica. Os indiciados foram levados ao Plantão da Polícia Civil, onde permaneceram presos, à disposição da Justiça.