FSS abre inscrições para casamento comunitário a partir de segunda,28 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Dia dos Namorados deste ano será ainda mais especial. No dia 12 de junho, casais de Ubatuba que desejam realizar o sonho de oficializar sua união poderão participar do Casamento Comunitário. Local e horário do evento será definido pela equipe de organização e divulgado posteriormente.

O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Ubatuba, com o apoio das Secretarias Municipais e de empresas parceiras dos segmentos de alimentos e eventos. Os casais contarão com cerimônia, música e coquetel, tudo sem qualquer custo, podendo ainda levar até cinco convidados.

Os interessados em participar devem se inscrever presencialmente no Fundo Social de Solidariedade, entre os dias 28 de abril a 15 de maio, das 13h às 16h.

“É muito importante celebrar momentos como este, em que casais que se amam têm a oportunidade de oficializar sua união por meio do casamento coletivo. Isso fortalece a cidadania, valoriza os direitos de todos e contribui para o fortalecimento da nossa cidade. É, sem dúvida, uma grande alegria”, destacou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Tatiana Mansur.