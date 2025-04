Freguesia, na Ilha do Governador, recebe 164 atendimentos do CadMóvel Carioca – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O CadMóvel Carioca facilita o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade a benefícios sociais. Fotos: Wanderson Cruz / SMAS

A Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio (SMAS) realizou nesta quinta-feira (24/04), mais uma edição do “CadMóvel Carioca – Conectando a direitos”. Desta vez, o serviço itinerante, oferecido semanalmente, para a população se inscrever ou atualizar seus dados no Cadastro Único (Cadúnico) aconteceu no Instituto Socioeducacional Reaprender (GEID), na Freguesia, Ilha do Governador. Foram realizados 164 atendimentos. Ao todo, desde a implementação do programa, no início de abril, foram beneficiadas mais de 600 pessoas..

O CadMóvel Carioca é uma iniciativa para facilitar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade a benefícios sociais como Bolsa Família, Carteira do Idoso e Minha Casa Minha Vida, entre outros, todos obtidos por intermédio do CadÚnico. A próxima ação será no feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, no Parque Madureira, também na Zona Norte da cidade. Haverá, como de costume, distribuição de senha às 9h.

– Em vez de as pessoas irem até o serviço, a SMAS traz o serviço até a população. Esse é o cuidado especial do CadMóvel. Com ele, a SMAS traz para o território as oportunidades de atendimento à população. Nosso trabalho é tornar mais justa a vida das pessoas que tanto precisam da nossa atuação – afirmou a secretária municipal de Assistência Social, Martha Rocha, durante o evento na Ilha.

A dona de casa Janaíne da Silva, de 33 anos, moradora da Ilha do Governador, aproveitou a presença do CadMóvel perto de sua residência para atualizar seus dados no Cadúnico. Do total de 164 atendimentos, 112 foram para atualização e outros 52 para abertura de cadastro novo.

– Facilitou bastante a minha vida, foi um adianto para todos nós aqui do bairro. Eu sou mãe solo, estou sempre na correria para cuidar do meu filho e levar na escola, por exemplo. Poder atualizar meu cadastro perto de casa foi um presente para mim – disse Janaíne.

Da mesma forma que em ocasiões anteriores – na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda; em Cosmos, na Zona Oeste; e na Penha Circular –, o Ministério da Previdência Social ofereceu serviços de consulta ao cadastro do INSS, simulação de aposentadoria e emissão de documentos da Previdência. O Ministério, parceiro da SMAS na ação, levou também técnicos para tirar dúvidas da população sobre o site e o aplicativo Meu INSS e dar orientações sobre benefícios e suas regras de concessão.