Filme “Nosferatu” será exibido nesta quinta-feira, 24 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O programa Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som) encerra sua programação em Ubatuba nesta quinta-feira, 24. Como parte do encerramento, será exibido o clássico do cinema “Nosferatu”, na Biblioteca Municipal Ateneu Ubatubense. A sessão terá início às 19h, com entrada gratuita e classificação indicativa de 12 anos.

Dirigido por F.W. Murnau, o filme é uma adaptação do romance “Drácula”, de Bram Stoker, publicado em 1897, e é considerado um dos marcos do expressionismo alemão. Com 94 minutos de duração, a trama acompanha um corretor de imóveis que descobre um vampiro milenar capaz de espalhar o terror por toda a cidade de Bremen.

A exibição integra a programação do Pontos MIS, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart, que busca ampliar o acesso à cultura por meio de filmes e oficinas voltadas à formação audiovisual.