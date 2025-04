Encontro Estimulação Global reúne pessoas com deficiência

Posted on

Por: Luís Gustavo Adabro A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), está com inscrições abertas para o vestibular do 2º semestre de 2024 para diversos cursos de graduação on-line gratuitos. Ao todo, são ofertadas 150 vagas, […]