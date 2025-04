E.M. Padre José de Anchieta recebe kits de material escolar – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Escola Municipal Padre José de Anchieta foi a primeira contemplada pelos kits de material escolar que serão entregues para os quase 13 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino. A iniciativa, que teve início na quinta-feira, 24, foi promovida pela secretaria de Educação e tem como objetivo garantir equidade e apoio ao aprendizado durante o ano.

A entrega assegura que todos os alunos tenham acesso aos materiais básicos para atividades pedagógicas, contribuindo para uma educação de qualidade, inclusiva e sem barreiras econômicas. “Esse é um passo importante na valorização dos nossos alunos e no apoio às famílias. Com esses kits, damos condições para que todas as crianças tenham o que é necessário para aprender, criar e crescer. É um investimento direto no futuro da nossa cidade”, destacou o secretário de Educação, Josué Gulli.

A distribuição gratuita dos materiais visa também reduzir a desigualdade e promover um ambiente mais justo dentro das salas de aula, especialmente em regiões com maior vulnerabilidade social.

“Investir na educação é investir em oportunidades e dignidade para nossas crianças. Esses kits escolares representam o cuidado que nossa gestão tem com cada aluno da rede pública. Queremos garantir que todos tenham as mesmas chances de aprender e se desenvolver com qualidade”, salientou a prefeita, Flavia Pascoal.

As escolas estão recebendo os materiais conforme cronograma da Secretaria e cada unidade se organiza da melhor forma para realizar essa entrega. Os estudantes também receberão mochilas, que devem ser distribuídas a partir de segunda-feira, 28.

Cada kit é composto por 12 itens essenciais, entre eles:

4 cadernos brochura (80 folhas cada)

1 caderno de desenho (96 folhas)

1 caixa de lápis de cor (12 cores)

1 caixa de lápis de cor pele humana (6 cores)

1 caixa de giz de cera (12 cores)

1 caixa de canetinha hidrográfica (12 cores)

1 borracha escolar

1 apontador com depósito

1 tubo de cola branca

1 lápis grafite

1 tesoura com ponta

1 régua

Pais ou responsáveis que tiverem alguma dúvida sobre a entrega dos kits podem entrar em contato com a secretaria escolar da unidade em que a criança estuda.