Defesa Civil de Nova Iguaçu faz vistoria em casa vazia que desabou às margens do Rio Botas

A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu realizou, na manhã desta quinta-feira (17), uma vistoria técnica em um imóvel que desabou na Rua Paz Bandeira 60, em Bandeirantes, no bairro de Comendador Soares, às margens do Rio Botas. Ninguém ficou ferido. Técnicos da Defesa Civil estão avaliando se o que restou de um muro da residência, que estava interditada pela Prefeitura desde 2022, ainda pode cair.

As secretarias de Serviços Delegados e de Serviços Públicos de Nova Iguaçu irão ao local para fazer a retirada dos escombros e entulhos que caíram dentro do Rio Botas.

A casa estava sem moradores, pois a família que residia no local está vivendo em outra casa, por meio do aluguel social disponibilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), programa que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade. Um imóvel ao lado sofreu danos estruturais, com os residentes sendo acolhidos e orientados pela Semas.