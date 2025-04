Comunidade Santa Cruz recebe melhorias

Rosi Masiero





Colaborou o estagiário Miguel Santos

Para oferecer cada vez mais qualidade de vida para a população, a Prefeitura de São José dos Campos está realizando serviços de manutenção e melhorias na comunidade Santa Cruz, localizada na região central.

As obras em andamento têm foco na infraestrutura urbana e no bem-estar dos moradores. Entre as principais intervenções estão a manutenção de calçadas, melhorias na quadra esportiva e na iluminação pública, além de ações de zeladoria, como podas e dedetização.

Equipes da Prefeitura trabalham na manutenção da região central | Foto: Divulgação

O local também está passando por revitalizações em áreas importantes. O playground está sendo revitalizado para que as crianças tenham mais opções de lazer, enquanto os serviços de pavimentação são realizados para valorizar a região.

As ações fazem parte do compromisso da Prefeitura em tornar São José dos Campos uma cidade cada vez mais segura, bonita, limpa e organizada para todos.

É importante reforçar que o cidadão joseense também tem o dever de colaborar com os cuidados na cidade e, caso identifique alguma situação irregular ou que exija atenção, solicite o serviço ou passe informações pela Central 156.



