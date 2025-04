Brighton x West Ham ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (26/04)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Brighton x West Ham acontece hoje, HOJE (26) às 12 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Brighton x West Ham: Análise, Escalações e Palpite para o Confronto da Premier League

Neste sábado, 26 de abril de 2025, o Brighton & Hove Albion recebe o West Ham United no Falmer Stadium pela 34ª rodada da Premier League. A partida é crucial para as pretensões de ambas as equipes na reta final da temporada 2024/2025, com os donos da casa ainda sonhando com competições europeias e os visitantes tentando se consolidar no meio da tabela.

Brighton: Em busca de uma vaga continental

O Brighton de Roberto De Zerbi vem encantando o futebol inglês com seu estilo ofensivo, organização tática e aposta em jovens talentos. A equipe ocupa uma posição confortável na tabela e, com mais alguns bons resultados, pode garantir uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, seja na Conference ou na Europa League.

Destaques como João Pedro, Kaoru Mitoma, Pascal Groß e Ferguson têm sido fundamentais na campanha. A solidez defensiva, liderada por Lewis Dunk, também é um diferencial, principalmente quando atua em casa.

Provável escalação do Brighton (4-2-3-1):

Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Estupiñán; Groß, Gilmour; Mitoma, Welbeck, Adingra; João Pedro.

West Ham: Irregular, mas perigoso

O West Ham, comandado por David Moyes, tem oscilado bastante nesta temporada, mas ainda é um adversário complicado, especialmente nos contra-ataques. A equipe londrina aposta em nomes experientes como Lucas Paquetá, Jarrod Bowen e Michail Antonio para surpreender fora de casa.

Apesar de já não brigar por grandes objetivos na temporada, os Hammers ainda podem atrapalhar os planos dos rivais e encerrar a campanha com dignidade, principalmente se conseguirem pontos contra times que lutam por vagas em competições europeias.

Provável escalação do West Ham (4-2-3-1):

Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Soucek, Ward-Prowse; Bowen, Paquetá, Kudus; Antonio.

Confrontos anteriores entre Brighton e West Ham

Historicamente, o Brighton tem levado vantagem nos duelos recentes contra o West Ham. Em casa, o time costuma se impor e conseguiu bons resultados nas últimas temporadas. No primeiro turno, os Hammers venceram por 3 a 1, o que adiciona uma dose extra de rivalidade ao duelo.

Palpite para Brighton x West Ham

O Brighton entra como favorito pelo momento e desempenho mais regular. Jogando em casa, com o apoio da torcida e um elenco entrosado, o time de De Zerbi deve tomar a iniciativa desde os primeiros minutos.

No entanto, o West Ham é perigoso nos contra-ataques, e pode oferecer riscos, principalmente se Paquetá e Bowen estiverem inspirados.

Palpite: Vitória do Brighton por 2 a 1, com boas chances de ambos marcarem (mercado “Ambas Marcam – Sim” é interessante para apostadores).

Considerações finais

O duelo entre Brighton e West Ham promete emoção, gols e muita intensidade. Ambas as equipes possuem qualidade ofensiva e buscam fechar a temporada com saldo positivo. Para os torcedores e apostadores, é um jogo que promete movimentar o sábado da Premier League.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+ (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN