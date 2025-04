Bonito realiza novas audiências públicas para revisão do Plano Diretor – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito dá continuidade ao processo de revisão do Plano Diretor Municipal com a realização de quatro novas audiências públicas nos dias 28 e 29 de abril. As reuniões têm como objetivo apresentar e debater propostas relacionadas às Câmaras Temáticas (CTs), que tratam de assuntos estratégicos para o desenvolvimento do município.

O Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento urbano de uma cidade, orientando o crescimento e o uso do território de forma organizada e sustentável. A participação popular nas audiências é fundamental para garantir que as decisões reflitam as necessidades da população.

Veja a programação:

28 de abril

• 15h – 2ª Audiência Pública: CT. Estratégia de Mobilidade e Acessibilidade

Local: Auditório da Secretaria de Turismo – Rua Cel. Pilad Rebuá, 1780, Centro

• 18h – 3ª Audiência Pública: CT. Estratégia de Uso de Solo e Inclusão Sócio Territorial

Local: Câmara Municipal – Rua Cel. Nelson Felício dos Santos, bairro Atlântico

29 de abril

• 15h – 4ª Audiência Pública: CT. Estratégia de Promoção Econômica e Social

Local: Auditório da Secretaria de Turismo – Rua Cel. Pilad Rebuá, 1780, Centro

• 18h – 5ª Audiência Pública: CT. Estratégia de Qualificação Ambiental

Local: Câmara Municipal – Rua Cel. Nelson Felício dos Santos, bairro Atlântico

Cada audiência é dedicada a um tema específico e será aberta para contribuições dos moradores, técnicos e representantes de instituições locais. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com uma gestão participativa e transparente.