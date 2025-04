Bonito é destaque no Jornal Nacional em reportagem especial pelos 60 anos da TV Globo – Prefeitura Municipal de Bonito

Na noite desta quarta-feira (23), Bonito (MS) ganhou destaque em rede nacional durante o Jornal Nacional, da TV Globo. A reportagem integra uma série especial em comemoração aos 60 anos da emissora, que está apresentando histórias sobre as regiões do Brasil e sua conexão com a televisão ao longo do tempo.

O episódio da noite trouxe o olhar para a região Centro-Oeste, e Bonito foi o município escolhido como destaque em Mato Grosso do Sul, evidenciando sua trajetória de crescimento e reconhecimento nacional por meio da cobertura da TV Globo desde a década de 1980.

As reportagens sobre Bonito exibidas ao longo dos anos foram fundamentais para impulsionar o turismo, divulgar nossas belezas naturais e posicionar a cidade como referência em ecoturismo e sustentabilidade.

Para o prefeito Josmail Rodrigues, esse reconhecimento é motivo de orgulho para toda a população:

“A aparição de Bonito no Jornal Nacional reforça o quanto nossa cidade é admirada pelo Brasil inteiro. Isso é resultado de um trabalho sério, focado na preservação ambiental, na valorização das pessoas e no fortalecimento do turismo como motor da nossa economia.”

A vice-prefeita e secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Salvadori, também celebrou o momento:

“Essa visibilidade nacional é fruto de uma história construída com muito esforço e cuidado. Bonito é um exemplo de que é possível crescer respeitando o meio ambiente e promovendo o desenvolvimento de forma equilibrada. Essa reportagem reforça a imagem que conquistamos com tanto trabalho.”

A Prefeitura de Bonito agradece à TV Globo pelo reconhecimento ao nosso município. Também parabeniza a emissora pelos seus 60 anos de trajetória, marcados pelo compromisso com a comunicação, a cultura e a história do Brasil.

Marlan Pinheiro – Assessoria de Comunicação PMB