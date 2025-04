Bayer Leverkusen x Augsburg ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (26/04)

O jogo entre Bayer Leverkusen x Augsburg Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (26) às 16h30 hs . O mandante desta partida será o primeiro time do confronto que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Aqui está o quarto artigo sobre o jogo da Bundesliga entre Bayer Leverkusen x Augsburg:

Bayer Leverkusen x Augsburg: Prognóstico, Escalações e Onde Assistir – Bundesliga (Horário de Brasília)

O Bayer Leverkusen receberá o Augsburg no sábado, 26 de abril de 2025, em uma partida crucial para as ambições de ambos os times na Bundesliga. Enquanto o Leverkusen visa garantir uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, o Augsburg luta para manter sua posição na parte superior da tabela e se afastar da zona de rebaixamento.

Bayer Leverkusen: Foco nas competições europeias

O Bayer Leverkusen, sob a direção de Gerardo Seoane, tem mostrado um desempenho sólido nesta temporada. O time ocupa posições de destaque na Bundesliga e está com o foco em garantir uma vaga nas competições europeias, especialmente a Liga dos Campeões. Para isso, uma vitória sobre o Augsburg é fundamental.

O Leverkusen conta com um elenco forte, incluindo o goleador Patrik Schick, que tem sido uma peça essencial no ataque. Além disso, Moussa Diaby e Florian Wirtz oferecem velocidade e criatividade para o time. Com esses jogadores, o Bayer Leverkusen tem grande capacidade de dominar as partidas e sair vencedor.

Provável escalação do Bayer Leverkusen (4-3-3):

Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Demirbay, Wirtz; Diaby, Schick, Adli.

Augsburg: Lutando para manter a posição

Por outro lado, o Augsburg segue sua luta por uma posição mais segura na tabela da Bundesliga. O time de Enrico Maaßen tem se mostrado resiliente, mas enfrenta dificuldades em jogos contra times de maior porte, como o Bayer Leverkusen. Com um elenco mais modesto, o Augsburg aposta em uma defesa sólida e contra-ataques rápidos para surpreender os adversários.

O atacante Florian Niederlechner e o meio-campista Ruben Vargas são jogadores-chave para o Augsburg, e a equipe depende de sua capacidade de criar jogadas perigosas e marcar gols importantes.

Provável escalação do Augsburg (4-4-2):

Gikiewicz; Iago, Oxford, Gouweleeuw, Max; Vargas, Maier, Caligiuri, Hahn; Niederlechner, Pepi.

Retrospecto entre Bayer Leverkusen e Augsburg

O Bayer Leverkusen tem uma vantagem histórica considerável sobre o Augsburg nos confrontos diretos. Nos últimos anos, o Leverkusen tem sido dominante, especialmente quando joga em casa. O Augsburg, embora competitivo, geralmente tem dificuldades em enfrentar os times de topo da Bundesliga, o que torna o Bayer Leverkusen favorito para a vitória.

Palpite para Bayer Leverkusen x Augsburg

Com um elenco mais forte e um objetivo claro de chegar às competições europeias, o Bayer Leverkusen é o grande favorito para este confronto. A equipe de Seoane tem mostrado força tanto na defesa quanto no ataque e deve conseguir superar o Augsburg, que, apesar de sua resistência, terá dificuldades para parar os jogadores de qualidade do Leverkusen.

Palpite: Vitória do Bayer Leverkusen por 2 a 0, com destaque para Schick e Wirtz.

Onde assistir Bayer Leverkusen x Augsburg?

O jogo entre Bayer Leverkusen e Augsburg será transmitido ao vivo no ESPN Brasil e na Fox Sports. A partida começará às 16h30 (horário de Brasília), no sábado, 26 de abril de 2025.

