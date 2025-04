Azuriz x Brasil de Pelotas; Onde assistir, estatísticas, escalações e prévia do confronto (26/04/2025)

Azuriz x Brasil de Pelotas: Onde assistir, estatísticas e prévia da partida (26/04/2025)

Neste sábado, 26 de abril de 2025, às 18h (horário de Brasília), o Azuriz recebe o Brasil de Pelotas em duelo válido pela primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco (PR), com transmissão ao vivo por plataformas de apostas como bet365, EstrelaBet e Superbet para usuários habilitados.

Momento das equipes

O Azuriz chega embalado após vitória fora de casa contra o São Luiz por 2 a 1, demonstrando recuperação após oscilações no Campeonato Paranaense. Nos últimos cinco jogos, o time paranaense acumulou duas vitórias, dois tropeços e um empate, com destaque para a solidez defensiva em casa.

Já o Brasil de Pelotas também vem de vitória, batendo o Barra-SC por 1 a 0. No entanto, sua campanha recente apresenta irregularidade, com duas derrotas, um empate e duas vitórias. A equipe busca se firmar na competição após uma participação discreta no Gauchão.

Retrospecto e confronto direto

Não há histórico recente de confrontos diretos entre Azuriz e Brasil de Pelotas, tornando este jogo um duelo inédito e interessante para os torcedores e apostadores. Ambas as equipes têm objetivos semelhantes na competição: garantir uma das vagas para a fase eliminatória da Série D.

Prováveis destaques

Azuriz : O destaque da equipe é o atacante Luan Viana, artilheiro no estadual e esperança de gols neste início de Série D.

Brasil de Pelotas: A experiência do meia Diogo Sodré pode fazer diferença, especialmente no controle do meio-campo e nas bolas paradas.

Últimos 5 jogos do Azuriz

São Luiz 1×2 Azuriz – Vitória

Athletico-PR 3×0 Azuriz – Derrota

Azuriz 0x0 Athletico-PR – Empate

Azuriz 2×0 Cianorte – Vitória

Maringá 3×0 Azuriz – Derrota

Últimos 5 jogos do Brasil de Pelotas

Brasil de Pelotas 1×0 Barra-SC – Vitória

Brasil de Pelotas 0x1 Avenida – Derrota

São José 2×1 Brasil de Pelotas – Derrota

Brasil de Pelotas 1×0 Pelotas – Vitória

Pelotas 0x0 Brasil de Pelotas – Empate

Odds das casas de apostas As principais casas como Betano, Aposta Ganha e BetEsporte ainda não definiram as cotações oficiais para o confronto, mas o equilíbrio esperado indica odds parelhas entre as equipes, com leve favoritismo ao Azuriz por atuar em casa.

Conclusão

O duelo entre Azuriz e Brasil de Pelotas promete equilíbrio e tensão, com ambas as equipes buscando um bom começo na Série D. Para quem acompanha o livescore e estatísticas em tempo real, o Flashscore e outras plataformas digitais estarão atualizando os dados minuto a minuto, com estatísticas completas, escalações, substituições e muito mais.

A PARTIDA entre OS TIMES DA SÉRIE D válida pelo Brasileirão série D de 2025. A competição terá bola rolando HOJE (19/04) às 15:30 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será o primeiro time de cada confronto que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2026.

Série D do Brasileirão 2025: Onde Assistir e Tabela Completa da Primeira Rodada

A Série D do Campeonato Brasileiro 2025 começa oficialmente em 19 de abril e promete movimentar o futebol nacional até o dia 28 de setembro. A competição contará com 64 clubes em busca do sonho do acesso à Série C de 2026. A primeira fase será disputada em grupos regionalizados, com partidas de turno e returno. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata.

Onde Assistir à Série D 2025?

A transmissão dos jogos da Série D é descentralizada. Isso significa que os clubes têm o direito de negociar as transmissões de suas partidas como mandantes. Veja onde acompanhar:

CBF TV – Transmissão gratuita de vários jogos no canal oficial da Confederação.

– Transmissão gratuita de vários jogos no canal oficial da Confederação. Redes Sociais – Clubes como Treze e Portuguesa fecharam com o Canal GOAT para mostrar seus jogos em casa.

– Clubes como Treze e Portuguesa fecharam com o Canal GOAT para mostrar seus jogos em casa. Plataformas de Streaming – Alguns jogos estarão disponíveis no YouTube e Facebook, conforme acordos locais.

– Alguns jogos estarão disponíveis no YouTube e Facebook, conforme acordos locais. TVs Regionais – Dependendo do estado, emissoras locais podem transmitir partidas.

Primeira Rodada da Série D 2025

Os jogos da 1ª rodada estão marcados para os dias 19 e 20 de abril. Confira os confrontos por grupo:

Grupo A1

Manauara-AM x Independência-AC

Humaitá-AC x Tuna Luso-PA

Águia de Marabá-PA x Grêmio Sampaio-RR

Trem-AP x Manaus-AM

Grupo A2

Maranhão-MA x Altos-PI

Parnahyba-PI x Imperatriz-MA

Tocantinópolis-TO x Maracanã-CE

Iguatu-CE x Sampaio Corrêa-MA

Grupo A3

Santa Cruz-RN x Sousa-PB

Treze-PB x Santa Cruz-PE

Central-PE x Ferroviário-CE

Horizonte-CE x América-RN

Grupo A4

Jequié-BA x Sergipe-SE

Lagarto-SE x União-TO

Juazeirense-BA x ASA-AL

Penedense-AL x Barcelona de Ilhéus-BA

As datas e horários exatos ainda serão confirmados pela CBF e clubes mandantes.

Com grandes clubes tradicionais e promessas do futebol nacional, a Série D é uma vitrine importante para atletas e uma chance de crescimento para equipes de todas as regiões do país. Fique ligado e acompanhe seu time na caminhada rumo ao acesso!

