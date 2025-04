Avanços na vacinação no Rio de Janeiro são tema de publicação da Secretaria Municipal de Saúde e UNICEF – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O livro sistematiza a experiência e boas práticas do município do Rio que ajudaram a alavancar a cobertura vacinal na cidade – Edu Kapps/SMS

Marcando o começo da Semana Mundial de Vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) lançaram, nesta sexta (25/4), o livro “Vacina, Rio!”, que sistematiza a experiência e boas práticas do município que ajudaram a alavancar a cobertura vacinal na cidade. O evento foi realizado no Super Centro de Vacinação de Botafogo, referência na Zona Sul da cidade para vacinação. Na abertura do evento, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, destacou a parceria com o UNICEF nos últimos anos.

– O UNICEF é um parceiro de longa data da Prefeitura do Rio, especialmente em um momento tão delicado como a pandemia, quando a equipe integrou conosco o comitê científico. A queda na cobertura vacinal não se deu apenas pelo negacionismo, mas também por um período de baixo investimento em equipes, vacinas e acesso. Hoje, por meio da retomada desses investimentos e com ações estratégicas como a implantação de pontos de vacinação em locais de grande acesso, fora do horário comercial, nos fins de semana e em feriados, estamos consolidando os avanços da nossa capital na imunização por múltiplos caminhos.

A capilaridade da atenção primária, o esforço intersetorial, a ampliação das salas de vacina e da vacinação nas escolas foram algumas das estratégias de sucesso destacadas no evento e descrita na publicação.

– Boas práticas precisam ser registradas, reconhecidas e disseminadas. Com essa publicação, esperamos que outros gestores públicos no país e na América latina e Caribe possam se inspirar e seguir passos semelhantes para fortalecer estratégias de imunização municipal – afirmou Flávia Antunes, chefe do escritório do UNICEF no Rio de Janeiro.

A superintendente de Vigilância em Saúde do Rio de Janeiro, Gislani Mateus, explicou o processo de construção da publicação.

– O que apresentamos hoje é fruto de um esforço coletivo entre a prefeitura, o UNICEF e a sociedade civil. O Vacina, Rio parte de um diagnóstico sobre a baixa cobertura vacinal, especialmente na primeira infância e a evolução desses índices até aqui.

Quem também falou no evento foi Luciana Phebo, chefe de Saúde do UNICEF no Brasil, que destacou o pioneirismo carioca e os benefícios que a vacinação traz para toda a sociedade.

– A vacinação é um ganha-ganha: protege as crianças, fortalece os municípios e reforça o compromisso do país com a saúde pública.

Crescimento na cobertura

Em 2024, a cidade do Rio de Janeiro alcançou a maior taxa de cobertura vacinal dos últimos seis anos, revertendo a tendência de queda dos anos anteriores. Durante o evento, a superintendente Gislani Mateus apresentou detalhes dessa melhora.

– A publicação registra que saímos de 19ª na cobertura da vacina pentavalente entre as capitais e fico muito feliz em dizer que agora somos a segunda e a primeira em capitais com mais de duas milhões de pessoas.

Além da cobertura de 94,7% na pentavalente, a cidade alcançou a segunda colocação entre as 27 capitais do País também na cobertura da vacina de pólio (94,8%). No total, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro aplicou 5.787.227 milhões de doses de vacinas, incluindo as de rotina e campanhas como a de influenza e HPV. Na cobertura vacinal infantil, o município se destacou, sendo a quarta capital brasileira com maior cobertura para poliomielite, atingindo 90,6%, uma melhora significativa em relação a anos anteriores.