ASSISTIR Londrina x Maringá Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (26/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Londrina x Maringá é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (26/04) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Londrina x Maringá – Brasileirão Série C (26/04/2025, às 17h de Brasília)

Neste sábado, 26 de abril de 2025, Londrina e Maringá se enfrentam pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Estádio do Café, em Londrina, com início às 17h (horário de Brasília) citeturn0search4.

Onde assistir Londrina x Maringá ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos canais Nosso Futebol, DAZN, Zapping e Band. Além disso, o jogo estará disponível no canal oficial do Nosso Futebol no YouTube citeturn0search4.

Situação das equipes

O Londrina busca se recuperar após um início instável na Série C. A equipe venceu o Caxias por 2 a 1 na última rodada, após uma derrota na estreia para o Botafogo-PB por 3 a 0 citeturn0search7.

O Maringá também vem de uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas. A equipe venceu o Retrô na estreia por 3 a 1 e empatou com o Ypiranga na segunda rodada citeturn0search7.

Prováveis escalações

Londrina (técnico: Claudinei Oliveira):

Matheus Albino; Cristovam, Augusto, Lucas Costa, Felipe Vieira; João Paulo, Marcelo Freitas, Igor Paixão; Caprini, Douglas Coutinho, Safira.

Maringá (técnico: Jorge Castilho):

Dheimison; Michel, Ronald, Vilar, Paulinho; Wesley, Serginho, Matheus Bianqui; Robertinho, Bruno Lopes, Iago Teles.

Retrospecto recente

O confronto entre Londrina e Maringá, conhecido como “Londringá”, é um clássico regional do interior do Paraná. No último encontro entre as equipes, pelo Campeonato Paranaense de 2025, o Maringá venceu o Londrina por 3 a 2 no Estádio do Café citeturn0search8.

Palpite para Londrina x Maringá

O jogo promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando a vitória para se aproximar das primeiras posições. O Londrina, jogando em casa, pode levar vantagem, mas o Maringá tem mostrado consistência nas primeiras rodadas.

Palpite: Londrina 1 x 1 Maringá

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

Mais informações

