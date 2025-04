Aldeia Boa Vista sedia oficina musical nesta sexta-feira, 25 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Em virtude do feriado de Natal, nesta segunda-feira (25), não haverá ação de vacinação nas salas de vacinas da rede municipal de João Pessoa. Os três pontos extras para vacinação localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230 e, no Shopping Tambiá também estarão fechados e […]