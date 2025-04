Agência Minas Gerais | Cidadãos de Ouro Branco são ouvidos pelo Governo de Minas

O Governo de Minas, por meio da Ouvidoria-Geral do Estado (OGE/MG), promoveu, nesta quinta-feira (24/4), mais uma edição do programa Ouvidoria Móvel, levando atendimento presencial à população de Ouro Branco, na região Central do estado. A iniciativa teve como objetivo fortalecer a escuta ativa da população e ampliar o acesso da sociedade aos canais de participação e controle social.

A ação foi realizada em parceria com a Ouvidoria Municipal de Ouro Branco, integrante do programa A Voz dos Mineiros, e contou com dois pontos de atendimento ao longo do dia: pela manhã, na Praça Santa Cruz, e à tarde, na Feirinha da Mariza, locais de grande circulação no município.

Escuta que gera transformação

Durante o atendimento, foram registradas manifestações sobre os serviços públicos estaduais, prestados esclarecimentos à população e distribuídos materiais informativos com os canais permanentes para registro de reclamações, denúncias, solicitações, sugestões e elogios sobre os serviços públicos estaduais.

Para a ouvidora-geral do Estado, Gabriela Siqueira, a presença da equipe em Ouro Branco demonstra o compromisso do Governo de Minas com a participação cidadã e a construção de políticas públicas mais eficientes por todo o território mineiro.

“Ouro Branco é uma cidade de grande importância para Minas Gerais, com forte atividade agrícola e histórica. Nossa missão é estar próximos da população, ouvir suas manifestações e fortalecer as políticas públicas estaduais com base nas necessidades reais da comunidade. A escuta ativa é essencial para garantir que os serviços prestados atendam cada vez melhor o cidadão”, destacou a ouvidora-geral do Estado, Gabriela Siqueira.

Aproximação com as realidades locais

A ação também contou com a participação do ouvidor Ambiental e Agropecuário da OGE/MG, Evandro Neiva, que foi o responsável pelos atendimentos na cidade, juntamente com a equipe de analistas do órgão. Segundo ele, o contato direto com os cidadãos permite uma compreensão mais aprofundada sobre as demandas regionais.

“Ouvir o cidadão de Ouro Branco e da microrregião nos permitiu compreender, um pouco mais, os desafios enfrentados pela comunidade, para que seja possível sugerir o aprimoramento dos serviços públicos prestados. A ouvidoria tem esse papel essencial de conectar as realidades locais às decisões de governo, promovendo soluções mais eficientes”, destacou Neiva.

A Voz dos Mineiros

A Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE/MG) tem apoiado prefeituras do estado em uma jornada colaborativa de fortalecimento e de criação de canais de ouvidorias públicas municipais por meio de consultorias especializadas, com etapas como a capacitação, diagnóstico e proposta de implementação ou o aprimoramento da ouvidoria pública.

Em Ouro Branco, os atendimentos presenciais foram realizados em parceria com a Ouvidoria Municipal de Ouro Branco, que integra o programa A Voz dos Mineiros da OGE/MG desde janeiro deste ano.

“Foi ótimo termos essa Ouvidoria Móvel em parceria com o Estado. Fazer parte de A Voz dos Mineiros é uma oportunidade de ampliar nossos conhecimentos e oferecer um serviço cada vez melhor ao municípe”, destacou o ouvidor do Município de Ouro Branco, Roberto Marcio D’ Assunção.

Ouvidoria Móvel

O projeto Ouvidoria Móvel é uma ação da OGE/MG, que visa levar atendimento presencial ao cidadão mineiro. A ação é realizada em pontos estratégicos das cidades visitadas, como em praças públicas e eventos com grande fluxo de pessoas, e ocorrem com o ônibus caracterizado da OGE/MG, em estandes montados ou de forma itinerante.

Os cidadãos podem registrar denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios pelos canais de atendimento da OGE/MG:

Bel, assistente virtual da OGE/MG – (31) 3915-2022 (Whatsapp)

Site: www.ouvidoriageral.mg.gov.br

Aplicativo MGApp, Ouvidoria na palma da mão (disponível para Android e IOS)

Telefones: 162, Disque – Ouvidoria e 136, Disque – Saúde