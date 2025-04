Abertura oficial dos Jogos Escolares de Sorocaba 2025 é realizada no Ginásio Municipal de Esportes nesta segunda-feira (28)

A abertura oficial dos Jogos Escolares de Sorocaba (JES) 2025, que acontecerá nesta segunda-feira (28), às 13h30, no Ginásio Municipal de Esportes “Gualberto Moreira”, contará com diferentes atrações ao público, além da apresentação das 49 escolas envolvidas no campeonato Infanto.

Organizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), com patrocínio do McDonald’s e do Centro Universitário Facens, o JES tem como objetivo fomentar o desporto educacional e de participação, contribuindo para o desenvolvimento global do estudante, sua formação para o exercício da cidadania e para a integração de crianças e adolescentes na plenitude da vida social, além da promoção da saúde e da educação.

A cerimônia de abertura contará com apresentações das atletas de Ginástica Rítmica de Sorocaba (AGIR), comandadas pelas professoras Rosemeire Lara e Jasmine Marques. Outra atração será a Emcena Academia de Dança, que levará uma coreografia de Danças Urbanas.

“Convidamos a todos a participarem dessa grande festa, que é a abertura oficial dos Jogos Escolares, uma iniciativa extremamente importante para incentivar os nossos jovens a praticarem esporte”, afirma o secretário da Sequav, Vitor Hugo Tavares.

Para Cláudio Costa, Presidente do Grupo Nutri, franqueados do McDonald’s de Sorocaba e região, o esporte é um importante fator transformador na vida dos jovens, que além de estimular a prática de atividade física, promove o convívio social. “Nos orgulhamos em ser parte da comunidade e incentivar um evento tão importante para a população sorocabana, proporcionando aos estudantes um espaço de integração e aprendizado por meio desta experiência que também promove a inclusão e a formação de cidadãos”, comenta o empresário.

“Acreditamos firmemente no poder transformador do esporte na vida dos jovens, e é por isso que o Centro Universitário Facens se orgulha de apoiar os Jogos Escolares Municipais de Sorocaba. Esta parceria de longa data vai além da estrutura e da competição em si, como Instituição, consideramos importante investir no desenvolvimento de cidadãos mais saudáveis, engajados e com espírito de equipe”, destaca a reitora do Centro Universitário Facens, Patrícia Klahr.

A competição contará com quatro categorias: Pré-Mirim (nascidos em 2015 e 2015), Mirim (nascidos em 2013 e 2014), Infantil (nascidos em 2011 e 2012) e Infanto (nascidos entre 2008 e 2010).

As modalidades a serem disputadas serão: Atletismo; Basquete; Basquete 3X3; Damas; Futsal; Handebol; Tênis de Mesa; Voleibol; Minivoleibol; Xadrez; Queimada e Atletismo Paralímpico. Já na modalidade eletrônica, terão os games Just Dance e FIFA 24.

Os jogos do campeonato Infanto, voltado a alunos nascidos entre 2007 e 2009, terão início no começo do mês de maio. Já as demais categorias ocorrerão no segundo semestre deste ano. A escola que somar mais pontos dentro de cada modalidade e classe (masculino e feminino), ao final de cada categoria, será considerada campeã geral.

O Ginásio Municipal de Esportes “Gualberto Moreira” está localizado na Rua José Martins, 5, na Vila Hortência. Mais informações sobre o JES podem ser obtidas pelo e mail: [email protected].