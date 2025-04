3º Festival do Pinhão acontece de 16 a 18 de maio no bairro da Rocinha – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

O Governo de SP avança no fomento ao desenvolvimento regional com o lançamento do programa Rotas do Vinho de São Paulo. Anunciado nesta quarta-feira (28) pelo governador Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, o projeto reúne iniciativas de incentivo ao turismo e ao agronegócio, com o objetivo de fortalecer e maximizar o potencial […]